Trump amenaza a la UE con aranceles tras la multa récord a Google: "Pagará un precio muy alto"

Publicado por Carlos Dominguez 24 de julio, 2026

El presidente Donald Trump advirtió este viernes que la Unión Europea (UE) afrontará graves consecuencias comerciales por la sanción antimonopolio impuesta a Google. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que el bloque "pagará un precio muy alto" por lo que describió como una conducta "ilegal y muy poco ética", sobre la que, según él, ha venido alertando de forma reiterada.

Trump anunció que Estados Unidos aplicará "un arancel considerable (…) lo antes posible" y que ordenará de inmediato una investigación en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta disposición permite a Washington examinar prácticas extranjeras que considere discriminatorias y responder con medidas arancelarias. El presidente acusó además a la UE de "robar" a las empresas estadounidenses.

Multa récord de Bruselas genera alerta en la Casa Blanca

La Comisión Europea había multado el jueves a Google con un total de 890 millones de euros (unos $1.015 millones) en dos sanciones separadas. Se trata de la mayor multa aplicada hasta ahora bajo el Reglamento de Mercados Digitales (DMA), la normativa europea diseñada para limitar el poder de los grandes actores tecnológicos.

Tras conocerse la decisión de Bruselas, el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, alertó de que la sanción supone "un verdadero riesgo" para la estabilidad de las relaciones comerciales transatlánticas.