Estados Unidos consigue la extradición de una de las fugitivas más buscadas por un fraude millonario al COVID-19

Publicado por Joaquín Núñez 25 de julio, 2026

La Administración Trump anunció la extradición desde Jamaica de Elaine Angene Escoe, una de las fugitivas más buscadas por fraude relacionado con los programas de alivio económico implementados durante la pandemia del COVID-19. La mujer comparecerá ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida para responder por su presunta participación en un esquema que habría desviado más de 32 millones de dólares en fondos públicos.

El Departamento de Justicia (DOJ) informó que Escoe, de 41 años, fue localizada tras permanecer prófuga durante más de un año y vivir bajo una identidad falsa en Jamaica. Según las autoridades, utilizaba el nombre de "Harley Newman" para evitar su captura.

De acuerdo con la acusación federal, Escoe integraba una organización que presentó más de 90 solicitudes fraudulentas para obtener fondos de programas federales de alivio creados durante la pandemia, entre ellos el Paycheck Protection Program (PPP), el Economic Injury Disaster Loan (EIDL), el Restaurant Revitalization Fund (RRF) y el Shuttered Venue Operators Grant (SVOG).

Los fiscales sostienen que los acusados falsificaban declaraciones de impuestos, registros bancarios y documentación comercial para inflar los ingresos, el número de empleados y la actividad de empresas reales o ficticias. Con esa información obtenían préstamos y subvenciones financiados por el Gobierno federal.

"Se le acusa de su presunta participación en una conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, relacionada con un esquema para obtener de manera fraudulenta más de 32 millones de dólares en fondos federales de ayuda por la COVID-19. Con Escoe, el número de objetivos de alto perfil repatriados por el FBI asciende a más de 30 solo desde junio", expresó al respecto Kash Patel, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

"Huyó del país creyendo que podría escapar de la justicia, pero al final no pudo. Quienes se aprovechan de los programas financiados por los contribuyentes rendirán cuentas ante este Departamento de Justicia, sin importar cuánto tiempo tome o dónde intenten esconderse", añadió Todd Blanche, fiscal general interino.