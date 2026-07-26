La improbable historia de Rick Jackson: de lustrar zapatos a competir por la gobernación de Georgia

Publicado por Joaquín Núñez 25 de julio, 2026

Décadas atrás, un joven llamado Rick Jackson y sin estudios universitarios aplicó para un trabajo de ventas en una empresa de salud. El puesto ofrecía un salario fijo y comisiones por ventas. Sin embargo, la compañía lo rechazó, pues solo contrataba personal con estudios universitarios. Antes de irse, les hizo una propuesta: trabajar sin sueldo y cobrar únicamente las comisiones por las ventas que consiguiera. La empresa aceptó. Pocos años después, el joven compró la compañía. Hoy, es el dueño de Jackson Healthcare y el candidato republicano a gobernador de Georgia.

En febrero de 2026, el republicano de 72 años sorprendió al anunciar su candidatura en unas primarias que ya tenían un claro favorito: Burt Jones. El vicegobernador del estado lideraba cómodamente en las encuestas y contaba ya con el respaldo de Donald Trump.

Decidido a ganar, Jackson invirtió decenas de millones de dólares de su propio dinero para financiar su campaña. Recorrió el estado y lanzó una intensa campaña publicitaria en televisión y redes sociales para elevar su reconocimiento.

Para sorpresa de muchos analistas, Jackson se impuso en las primarias con el 52,6% de los votos contra el 47,4% de Jones, quien también había acumulado el respaldo del gobernador de Georgia, Brian Kemp. De esta forma, el empresario se impuso ante las dos figuras políticas más populares del estado.

En noviembre, este “outsider” se enfrentará a la demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta y exfuncionaria de la Administración Biden. Bottoms buscará extender más de dos décadas de dominio republicano en Georgia.

¿Quién es Rick Jackson?

La historia de éxito empresarial de Jackson no comenzó de la mejor manera. Según relató reiteradas veces durante la campaña, nunca conoció a su padre y pasó buena parte de su infancia en el sistema de hogares de acogida (foster care).

Su madre, que luchaba contra el alcoholismo, no pudo hacerse cargo de él. Antes de alcanzar la mayoría de edad, Jackson había pasado por cinco hogares sustitutos, asistido a trece escuelas y vivido durante un tiempo en Techwood Homes, un complejo de viviendas sociales ubicado en Atlanta.

“Crecí en los hogares de vivienda social, en hogares de acogida. Sé lo que es pasar hambre. Sé lo que es esquivar al cobrador de la renta. Sé que la inflación y los precios altos afectan más a la gente trabajadora. Para los políticos, eso son solo temas de conversación. Para mí, era una cuestión de vida o muerte”, expresó Jackson durante la campaña.

Para cambiar su realidad, trabajó como lustrador de zapatos y repartidor de periódicos. Más tarde ingresó a la universidad, pero tuvo que abandonarla porque no podía costear sus estudios. Ese revés terminó llevándolo a la entrevista laboral con la que comienza esta historia, una oportunidad que inicialmente le fue negada por no tener un título universitario y que terminaría cambiando su vida para siempre.

Jackson Healthcare tiene su sede en Alpharetta. La compañía supervisa un grupo de empresas de personal y tecnología. Estas empresas colocan médicos, enfermeros y otros profesionales en hospitales y clínicas de todo el país. Según su sitio web, hoy brinda atención médica a más de 20 millones de pacientes al año.

Sobre su labor filantrópica, el republicano cofundó FaithBridge Foster Care, una organización impulsada por su fe cristiana y dedicada a promover que familias cristianas reciban en sus hogares a niños del sistema de acogida, con el objetivo de ofrecerles un entorno familiar estable.

Jackson también promovió Fostering Success Act, una organización creada para asistir a los jóvenes que egresan del sistema de hogares de acogida al cumplir la mayoría de edad. La iniciativa les proporciona alojamiento, alimentación, transporte y apoyo para acceder a la universidad, una escuela técnica o aprender un oficio. “Todo esto nace de una convicción personal: las circunstancias de un niño pueden explicar dónde empieza su vida, pero no determinan dónde termina”, señaló el republicano al respecto.

“Lo más importante que he hecho es no verme nunca a mí mismo como una víctima”

Recientemente, Jackson se volvió viral tras aparecer en un video de ‘The School of Hard Knocks’, el cual cuenta con decenas de millones de seguidores en las redes sociales. Fue entrevistado por James Domoulin, dueño del canal, habla con multimillonarios sobre sus vidas y les pide consejos para los jóvenes.

“Lo más importante que he hecho es no verme nunca a mí mismo como una víctima. Mucha gente culpa a todos los demás cuando fracasa. Yo no culpo a nadie más que a mí mismo porque quiero tener el control”, explicó Jackson, consultado por las claves de su éxito empresarial.

“No puedo controlar a nadie más. Solo puedo controlarme a mí mismo. Así que cuando asumes la responsabilidad de tus fracasos y aprendes de ellos, lo intentas una vez más, y luego te caes. Esa es mi definición de éxito,” añadió.

Más adelante en la entrevista, Domoulin le preguntó a Jackson cuál era su mejor consejo sobre ventas, a lo que respondió lo siguiente: “Bueno, lo más importante es que puedes tener todo lo que quieras en el mundo si ayudas a otras personas a conseguir lo que ellas quieren. Así que lo que hice fue tratar de averiguar qué era lo que le convenía a la persona con la que estaba hablando. No traté de venderles lo que yo estaba haciendo. Básicamente, les pregunté qué necesitaban y luego satisfice esa necesidad”.

“Y esa es la definición de un buen negocio. Cuanto más dinero le hagas ganar a los demás, más dinero vas a ganar tú mismo. Pero no es mi dinero, es el dinero de Dios”, continuó el empresario.

¿Qué propone Jackson para Georgia?

En cuanto a su plataforma, prometió convertir a Georgia en el estado más firme a la hora de deportar inmigrantes ilegales, reducir a la mitad el impuesto sobre la renta estatal en un plazo de cuatro años, congelar el impuesto a la propiedad, reducir el gasto público innecesario y congelar las tasas de matrícula, alojamiento y manutención en las universidades públicas y las escuelas técnicas. A su vez, remarcó que espera convertirse en el “gobernador favorito” del presidente Trump.

Precisamente, Trump respaldó recientemente a Jackson luego de que ambos participaran en un rally en Marietta, un suburbio de Atlanta. Allí, Jackson prometió trabajar codo a codo con el presidente y realizó una audaz promesa sobre las ‘Trump Accounts’.

En dicho evento, Jackson prometió replicar la política en el estado de Georgia e incluso realizó una audaz promesa: "Creo que nuestra Legislatura lo aprobará, pero si no lo hacen, lo donaré personalmente".

Las 'Trump Accounts' entraron en vigor el pasado 4 de julio y otorgan a los niños estadounidenses elegibles nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 una cuenta de inversión con un aporte inicial de 1.000 dólares financiado por el Gobierno federal. Los padres y otros terceros pueden realizar contribuciones anuales de hasta 5.000 dólares a la cuenta, que goza de ventajas fiscales.