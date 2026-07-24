Trump enfrenta una desaprobación del 64% mientras la economía domina las preocupaciones de los votantes

Publicado por VozMedia Staff 23 de julio, 2026

Donald Trump enfrenta una evaluación negativa entre los estadounidenses a pocos meses de las elecciones de medio término. Según una nueva encuesta del Pew Research Center, el presidente cuenta con una aprobación del 34% y una desaprobación del 64%. Además, según precisó el centro de investigaciones que realizó el sondeo, la economía es la principal preocupación de los votantes.

De acuerdo con la encuesta, la desaprobación al trabajo del presidente Trump es transversal a diferentes grupos demográficos. En concreto, el republicano tiene un saldo negativo de 16 puntos entre los blancos, de 70 puntos entre los afroamericanos, de 49 puntos entre los hispanos y de 48 puntos entre los asiáticos. En cuanto a grupos etarios, el saldo negativo es muy alto entre los jóvenes adultos de entre 18 y 29 años (-39), como así también entre quienes tienen más de 65 años (-23).

En cuanto al lugar de residencia, Trump cuenta con una diferencia negativa de 51 puntos en las zonas urbanas, 33 puntos en los suburbios y 6 en las zonas rurales, que históricamente han sido un gran fuerte electoral para él.

Al igual que en las elecciones de 2024, existe una brecha de sexos sobre la imagen de Trump. Según la encuesta, el saldo negativo es de 22 puntos entre los hombres y de 38 entre las mujeres.

No obstante, el presidente mantiene una imagen positiva alta entre los republicanos, con una diferencia positiva de 40 puntos, mientras que cuenta con una diferencia negativa de 87 puntos entre los demócratas y de 43 entre los independientes.

La economía, el principal asunto para los votantes

La encuesta de Pew Research Center también les preguntó a los votantes sobre sus temas más importantes de cara a las elecciones de medio término. El 29% respondió la economía, el 15% el costo de vida, el 9% la ética del Gobierno y el 7% la inmigración, entre otros tópicos.

En la boleta general, el 43% dijo que votaría por candidatos demócratas, el 37% por republicanos y el 14% se mostró indeciso. Entre los hispanos, la preferencia fue de 49% para los demócratas y 26% para los republicanos.