El DNC reordena las primarias de 2028: estos serían los seis primeros estados en votar

Publicado por Joaquín Núñez 24 de julio, 2026

El Comité Nacional Demócrata (DNC) aprobó un calendario preliminar para las primarias presidenciales de 2028. El nuevo calendario amplía de cinco a seis la denominada ventana inicial de las primarias, el grupo de estados que celebrarán sus elecciones antes del Súper Martes.

De acuerdo con la propuesta, se mantendría a Carolina del Sur como el primer estado en el calendario. Si bien históricamente el primer estado en votar era Iowa, el DNC realizó el cambio en 2024. Los republicanos y algunos demócratas argumentaron que el motivo del cambio era despejar el camino a la nominación de Joe Biden, desalentando a posibles rivales de peso.

De esta manera, el calendario quedaría de la siguiente manera: Carolina del Sur (22 de enero), Nevada (1 de febrero), Nuevo Hampshire (8 de febrero), Nuevo México (15 de febrero), Michigan (22 de febrero) y Virginia (29 de febrero).

Según el liderazgo del partido, los primeros estados en votar deben reflejar con mayor precisión la diversidad geográfica, racial y económica de su electorado, en contraste con el sistema que durante décadas otorgó ese papel a Iowa y Nuevo Hampshire.

No obstante, Nuevo Hampshire permanece dentro de la ventana inicial pese a que su legislación estatal exige celebrar la primera primaria presidencial del país. Esa disposición ya provocó un conflicto con el DNC en 2024, cuando el estado mantuvo su calendario pese a las directrices del partido, que respondió retirando el reconocimiento oficial de esa primaria para la asignación de delegados.

Se trata de una decisión de gran impacto en las primarias demócratas, puesto que los primeros estados en votar suelen influir de manera decisiva en la viabilidad de las candidaturas, la recaudación de fondos y la cobertura mediática de la carrera presidencial.

"Felicito al Comité de Reglas y Estatutos del Comité Nacional Demócrata (RBC) por su trabajo diligente y su compromiso con un proceso de selección justo y transparente. Gracias a su arduo trabajo, hoy los demócratas dimos un paso fundamental para recuperar la Casa Blanca en 2028, al asegurarnos de contar con el candidato más sólido posible", expresó al respecto Ken Martin, presidente del DNC, en su cuenta de X.

Pese a la aprobación del Comité de Reglas y Estatutos, el calendario aún no es definitivo. La propuesta deberá ser ratificada por el pleno del DNC en una reunión prevista para finales de este año. Una vez aprobada, los estados seleccionados deberán presentar planes que demuestren que pueden cumplir con las fechas establecidas y con los requisitos fijados por el partido para organizar sus primarias.