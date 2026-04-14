Trump y los católicos: las tensiones con la Iglesia ponen en riesgo un voto clave de cara a las elecciones de medio término

Publicado por Joaquín Núñez 13 de abril, 2026

¿Cómo está la relación entre Donald Trump y los católicos? De cara a las elecciones de medio término, el presidente espera poder conservar la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso. Para ello, necesitará sostener, avanzar o por lo menos no perder muchos integrantes de la coalición que lo llevó a volver a la Casa Blanca. Sin embargo, sus recientes roces con la Iglesia católica amenazan con desmotivar e incluso enojar a un grupo de votantes clave que lo respaldó en 2024: los católicos.

Recientemente, el presidente criticó al papa León XIV por su postura sobre la inmigración y la guerra de Irán, afirmando que le está haciendo "daño" a la Iglesia católica. Poco después, publicó en Truth Social una imagen hecha con inteligencia artificial en la que algunos interpretaron como que el presidente se colocaba en el rol de Jesucristo. Trump luego borró la publicación y argumentó que pensaba que la imagen lo mostraba como un doctor.

Tanto los comentarios contra el papa como la imagen de Truth Social provocaron una reacción negativa por parte de arzobispos, sacerdotes y muchos católicos a lo largo y ancho del país. Una de las críticas más resonantes fue la del obispo de Winona-Rochester, Robert Barron, una de las voces católicas más influyentes del país y que también miembro de la Comisión de Libertad Religiosa de Trump.

"Las declaraciones realizadas por el presidente Trump en Truth Social sobre el papa fueron totalmente inapropiadas e irrespetuosas. No contribuyen en absoluto a un diálogo constructivo", escribió en su cuenta de X.

Entre este último grupo de los críticos también estuvieron dos figuras conservadoras y mediáticas cercanas a Trump: la activista Riley Gaines y el influencer MAGA Brilyn Hollyhand.

"Esto es una blasfemia flagrante. La fe no es un accesorio. No necesitas presentarte como un salvador cuando tu trayectoria debería hablar por sí sola. El mismo Dios que salvó la vida de Trump de esa bala envió a su hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Murió por Trump tanto como por ti y por mí", expresó el joven de 19 años en las redes sociales sobre la publicación eliminada por Trump en Truth Social.

"¿Por qué? En serio, no entiendo por qué publicaría esto. ¿Está buscando una respuesta? ¿De verdad piensa así? En cualquier caso, dos cosas son ciertas: 1) un poco de humildad le vendría bien; 2) a Dios nadie se burla", añadió Gaines.

En este contexto, la relación entre Trump y los católicos aparece como una de las variables más sensibles de cara a las elecciones de medio término. A pesar del esmero por enfadarlos en los últimos días, el presidente deberá evitar que un enojo puntual se traduzca en pérdidas concretas en las urnas.

La importancia del voto católico para Trump

Estos episodios amenazan con desgastar la relación de Trump con la comunidad católica, la cual necesitará en pocos meses si espera conservar el Congreso en noviembre.

Entre los católicos, el republicano ganó en dos de las tres elecciones presidenciales a las que se presentó. De acuerdo con un análisis de Pew Research Center, obtuvo el 52% del voto católico en 2016, superando a Hillary Clinton por ocho puntos porcentuales. En 2020, Joe Biden ganó el voto católico por un punto porcentual. El demócrata se convirtió en el primer presidente católico desde John F. Kennedy. Cuatro años después, los católicos respaldaron fuertemente a Trump. El republicano obtuvo el 55% de los votos entre este grupo, doce puntos por encima de Kamala Harris.

Además, de acuerdo con un artículo publicado en The Catholic Thing escrito por George J. Marlin, autor del libro 'American Catholic Voter: Two Hundred Years Of Political Impact', el 66% de los católicos que acuden a misa al menos una vez por semana votaron por Trump en 2024.

En el artículo, Marlin también explicó la relación entre el voto católico y el voto hispano, así como también el peso que ambos tuvieron en el último triunfo de Trump.

"La población hispana (60% católica) ha crecido a pasos agigantados. En 1970, había 8,9 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos; en 2022, esa cifra alcanzó los 63,7 millones, el 19 % de todos los estadounidenses. En cuanto a los votantes hispanos con derecho a voto, en 1988 sumaban 7,7 millones. Ahora son 36,2 millones. Se espera que esa cifra crezca anualmente, ya que el 29 % de los hispanos tiene actualmente menos de dieciocho años. Los votantes hispanos están cambiando el panorama político del país", señaló.

Con el antecedente del cambiante voto católico de las últimas elecciones, se trata de un grupo lo suficientemente grande como para cambiar el resultado de las elecciones en escaños y estados clave.

Una señal de alarma para Trump es una encuesta publicada por Pew Research Center, que encontró que la imagen del presidente entre los católicos venía cayendo incluso antes del ataque al papa. Según sus resultados, la aprobación de Trump entre los católicos blancos cayó del 59% en febrero de 2025 al 52% en enero de 2026. A su vez, entre los católicos hispanos bajó del 31% al 23%.

Cambio de tendencia: aumento de católicos conversos en Estados Unidos

En los últimos años, estadísticas de nuevos católicos reflejaban un declive constante, con una disminución progresiva desde el 2000. Esta tendencia desalentadora para la Iglesia comenzó a cambiar en 2022, cuando, según CBS News, "las diócesis de todo el país han reportado un cambio en esa tendencia, con un número creciente de estadounidenses —en particular millennials y la Generación Z— que optan por unirse a la Iglesia Católica". Como muestra, en la pasada celebración de Pascua, "algunas arquidiócesis registraron su mayor número de nuevos católicos en dos décadas".

De acuerdo con The New York Times, las arquidiócesis de Detroit, Galveston-Houston y Des Moines recibieron números muy altos de nuevos católicos en Semana Santa. Por ejemplo, en Des Moines, la cifra representó un aumento del 51% con respecto a 2025.

Además, la tendencia de los católicos conversos es favorable para los conservadores. Actualmente, según estadísticas de Pew Research Center, el 92% de los católicos en Estados Unidos son católicos de nacimiento, mientras que e 8% restante son católicos conversos.

"Políticamente, los conversos son algo más republicanos que los católicos de cuna y son casi igual de propensos a describirse a sí mismos como conservadores, ideológicamente", explicaron desde el centro de investigaciones con sede en Washington DC.

"Cuando se les pregunta por qué se hicieron católicos, la respuesta más común que dan los conversos es por su cónyuge o para casarse por la Iglesia. Otros dicen que hacerse católicos encajaba con sus valores o que el catolicismo les parecía lógico", añadieron.

Uno de ellos es el vicepresidente, JD Vance, quien contará la historia de su conversión en un próximo libro titulado 'Communion'.