¿Qué es la empatía suicida? La polémica teoría de Gad Saad respaldada por Elon Musk y que amenaza a Occidente

Publicado por Carlos Dominguez 30 de mayo, 2026

En los últimos meses ha ganado fuerza la idea de la "empatía suicida". Según esta teoría, el exceso de empatía puede terminar destruyendo una sociedad cuando esta da más importancia a una tolerancia ilimitada por encima de su propia preservación.

El principal impulsor de esta teoría es Gad Saad, profesor canadiense de marketing y psicología evolutiva, quien acaba de publicar el libro Suicidal Empathy: Dying To Be Kind (Empatía Suicida: Muriendo por ser amable).

Saad sostiene que muchas sociedades occidentales están priorizando una tolerancia infinita y una compasión mal entendida por encima de su propio instinto de supervivencia. Para él, esto no es un simple error, sino un riesgo existencial.

"La empatía no es mala. De hecho, es una virtud muy importante. El problema surge cuando hay demasiado o muy poca", explicó Saad en un episodio reciente de The Joe Rogan Experience.

¿Qué es exactamente la empatía suicida?

Según el autor, se trata de una empatía desequilibrada que lleva a favorecer a extranjeros o grupos marginales por encima de la propia población. Saad critica especialmente ciertas políticas progresistas como la inmigración de fronteras abiertas, las agendas Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), la justicia blanda con criminales y algunas demandas del activismo transgénero.

El profesor, que es de origen libanés judío y emigró a Canadá siendo niño, argumenta que esta tendencia es particularmente fuerte en sectores de izquierda y entre las élites occidentales, que, según él, sienten culpa histórica por el colonialismo y el racismo, y por eso buscan "expiar" sus privilegios "destruyéndolos desde dentro".

También dedica parte importante de su libro a las políticas migratorias en Occidente, especialmente respecto a la inmigración musulmana, señalando casos en Reino Unido donde, dice, la excesiva corrección política impidió proteger a miles de niñas británicas víctimas de bandas que se dedicaban a su explotación sexual.

"La empatía suicida hace que termines preocupándote más por el agresor que por la víctima. Eso es empatía suicida. ¿Entiendes? Porque así es como funciona ese argumento de izquierda: Si una persona, especialmente un criminal de color, comete un delito, probablemente es porque creció siendo una persona de color", explicó Saad a Joe Rogan,

El suicidio empático de Nueva York y California

Gad Saad señala que los ejemplos de empatía suicida son especialmente visibles en Nueva York y California, bastiones del Partido Demócrata, al que se refiere como "el partido de la empatía".

En un artículo publicado recientemente en el New York Post (NYP), Gad Saad critica duramente la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, menos de 25 años después de los atentados del 11 de septiembre. Saad describe a Mamdani como un político con escasos logros profesionales reales, pero "profundamente comprometido con la promoción de ideales islámicos y socialistas".

"Nueva York, la capital del capitalismo y el centro histórico de la vida judía en Estados Unidos, ha experimentado un aumento exponencial de migrantes musulmanes, lo que ha generado nuevas realidades, entre ellas las masivas oraciones islámicas públicas en Times Square."

El autor destaca que "Mamdani, con su sonrisa 'radiante' e inauténtica, dará inicio a una nueva era de redistribución empática de la riqueza", sin importarle en absoluto las consecuencias, y advierte que esta victoria representa un claro ejemplo de empatía suicida, ya que muchos neoyorquinos productivos y con recursos probablemente huirán de la ciudad ante "el nuevo régimen socialista".

Por otra parte, un estado fuertemente afectado por la empatía suicida, según Gad Saad, es California. El profesor pone como ejemplo los devastadores incendios del año pasado en Los Ángeles, que causaron enormes pérdidas humanas y materiales.

Saad critica duramente las declaraciones de Kristine Larson, subjefa de bomberos de la ciudad, quien enfatizó la importancia de la diversidad, la inclusión y la equidad en la contratación de bomberos. Larson afirmó que es preferible que la persona que responda a una emergencia "se parezca a ti", para que el afectado se sienta más comprendido.

El autor ironiza sobre esta postura señalando que, bajo esta lógica, si una persona con sobrepeso, queer y con una prótesis en la pierna está atrapada en un incendio, "es mejor que tu bombero sea una mujer queer obesa y doble amputada en lugar de un hombre atlético, capaz físicamente y heterosexual".

Empatía suicida en el activismo trans

Saad afirma que los activistas trans han "parasitado" la mente colectiva occidental apelando a la empatía suicida.

El profesor lo expresa de forma irónica al afirmar que "el hecho de que miles de mujeres hayan tenido que sufrir la injusticia de ver robados sus lugares legítimos en el podio o de tener que compartir las duchas con 'mujeres' que tienen pene, es algo sin importancia", ya que, según la lógica de la empatía suicida, "los derechos de una sola 'mujer trans' pesan mucho más que los derechos de las mujeres biológicas".

Apoyo de figuras influyentes

La teoría ha recibido un fuerte respaldo de algunos de los hombres más ricos del mundo. Elon Musk ha compartido y elogiado repetidamente las ideas de Saad, llegando a afirmar que esta empatía suicida podría acabar con la civilización occidental. Otros multimillonarios como Bill Ackman y Marc Andreessen también han mostrado su apoyo.

Musk ha distinguido entre una "empatía superficial", que se compadece más del criminal que de la víctima, y una "empatía profunda", que prioriza el bien mayor de la sociedad.