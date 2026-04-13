Trump arremete duramente contra el Papa León XIV por su postura sobre Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de abril, 2026

El presidente Donald Trump criticó duramente el domingo al Papa León XIV por las críticas del pontífice a la guerra en Irán, afirmando que le resulta imposible coincidir con un líder religioso que no tiene problema en ver a la teocracia islámica con armas nucleares o que discrepa con Washington respecto a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. “No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que estaba enviando enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, aún peor, vaciando sus cárceles, incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales, hacia nuestro país. Y no quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, POR AMPLIA MAYORÍA, estableciendo cifras récord de criminalidad a la baja y creando el mejor mercado bursátil de la historia”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

“El Papa León XIV debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa impactante. No estaba en ninguna lista para ser Papa y solo fue colocado allí por la Iglesia porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de tratar con el presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, el Papa León XIV no estaría en el Vaticano. Desafortunadamente, el Papa León XIV es débil contra el crimen, débil frente a las armas nucleares, lo cual no me sienta bien, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un PERDEDOR de la izquierda, uno de los que querían arrestar a feligreses y clérigos. El Papa León XIV debería ponerse en orden como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político. ¡Le está perjudicando mucho y, más importante aún, está perjudicando a la Iglesia Católica!”, añadió Trump.

Trump dijo a periodistas que no es “fan” del Papa León XIV

Poco después de la publicación, hablando con periodistas tras aterrizar el Air Force One en las afueras de Washington desde Florida, Trump afirmó: “No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. Supongo que le gusta el crimen. No nos gusta un papa que diga que está bien tener un arma nuclear. No queremos un Papa que diga que el crimen está bien. Es una persona muy liberal. No soy fan del Papa León XIV.”

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que el Papa León XIV denunciara durante el fin de semana la “ilusión de omnipotencia” que, según él, está alimentando la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y pidiera a los líderes políticos detener el conflicto y negociar la paz.

Las palabras del mandatario llegan pocos días después de que el Pentágono abordara la controversia entre la Iglesia Católica y la Casa Blanca por una reunión entre el cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos, y altos funcionarios del Departamento de Defensa el pasado mes de enero. El medio The Free Press, a través del periodista Mattia Ferraresi, había informado que el Departamento de Guerra confrontó a la Santa Sede por la retórica del Papa León XIV sobre la política exterior de la Administración Trump. Sin embargo, el propio Pentágono utilizó la red social X para restar importancia al informe, calificando la reunión como “respetuosa y razonable”.