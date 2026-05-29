"Victoria para la integridad electoral" o "limitación de la participación de votantes": republicanos y demócratas chocan por el fallo del voto por correo

Publicado por Carlos Dominguez 29 de mayo, 2026

Un juez federal dio este jueves un importante respaldo al presidente Donald Trump al rechazar bloquear temporalmente su orden ejecutiva que endurece los controles de ciudadanía en el voto por correo. El juez Carl Nichols desestimó los argumentos de los demandantes demócratas y permitió que la Administración continúe avanzando en la implementación de la medida, al menos en esta etapa inicial.

La decisión del juez generó un fuerte entusiasmo en las filas republicanas, que la interpretan como una victoria clave para la integridad electoral y un respaldo a la agenda del presidente. Por el contrario, provocó un profundo rechazo dentro del Partido Demócrata, cuyos líderes la calificaron como un ataque directo al derecho al voto y una nueva forma de supresión electoral.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, dijo a Fox New Digital: "Esta es una victoria decisiva para el estado de derecho y un golpe contra la estrategia demócrata de demandar primero y buscar argumentos legales después. La Administración Trump continuará luchando por la seguridad y la integridad de las elecciones americanas".

Schumer, Newsom y Padilla lideran la furia demócrata contra la orden de Trump

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, arremetió con dureza contra la decisión del juez Carl Nichols, a quien calificó como un "juez MAGA" que estaría facilitando los planes del presidente Trump.

"Trump está haciendo todo lo posible para manipular las elecciones de noviembre a su favor, y ahora un juez MAGA le está facilitando el camino", declaró Schumer. El senador neoyorquino defendió la constitucionalidad del voto por correo y criticó la orden ejecutiva: "El voto por correo siempre ha sido seguro y confiable, un pilar de nuestras elecciones libres y justas. Al permitir que esta orden avance, los tribunales están limitando quién podrá participar en lo que debería ser una democracia abierta y equitativa".

Schumer concluyó con un mensaje de resistencia: "Pero esto no es el final. Los demócratas seguiremos luchando y haremos todo lo posible para garantizar que cada estadounidense pueda ejercer su derecho al voto".

Por su parte, en un mensaje publicado en X acompañado de un video, el gobernador de California, Gavin Newsom, exclamó: "¡Esta es su advertencia! ¡No se meta con las elecciones de California!"

El senador Alex Padilla (D-California) reaccionó con dureza y sarcasmo ante la decisión de Nichols. En un mensaje publicado en X, Padilla acusó directamente al presidente de aplicar un doble estándar: "Trump confía en el voto por correo para sí mismo, pero no para ti. Porque hacer más difícil votar hace más difícil que él rinda cuentas. Este ataque a los derechos de voto debe ser detenido".

Por su parte, la congresista Brittany Pettersen (D-Colorado), quien jugó un rol clave en la implementación de uno de los sistemas de voto del Estado Centenario, no ocultó su frustración ante la decisión judicial que abre camino a la orden ejecutiva de Donald Trump.

"Yo ayudé a Colorado a construir uno de los sistemas electorales más seguros y confiables del país. Ahora, Trump está intentando desmantelarlo", escribió Pettersen en sus redes. La legisladora defendió con vehemencia el voto por correo y anunció su apoyo a la Ley de Protección del Voto por Correo, argumentando que este mecanismo "es seguro, es confiable, es constitucional y millones de estadounidenses dependen de él".