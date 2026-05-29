Pam Bondi: la exfiscal general declaró ante el Congreso por el manejo del caso Epstein

Publicado por Diane Hernández 29 de mayo, 2026

La exfiscal general del país, Pam Bondi, defendió este viernes ante un comité del Congreso la gestión del caso Jeffrey Epstein por parte de la administración de Donald Trump, en medio de persistentes acusaciones de falta de transparencia.

Bondi, destituida por el presidente en abril y recuperándose de un cáncer, testificó ante miembros de un comité de investigación de la Cámara de Representantes en una audiencia a puerta cerrada, según la AFP.

Los legisladores demócratas, así como las víctimas del agresor sexual convicto, habían solicitado una audiencia pública.

¿Qué declaró Bondi?

En sus declaraciones iniciales, recogidas por varios medios, Bondi defendió la labor del Departamento de Justicia durante su mandato, pero reconoció "errores en el proceso de edición" de los documentos publicados, destinados sobre todo a proteger la identidad de las posibles víctimas.

"La conclusión principal es que la justicia y la transparencia en este caso se brindaron a petición del presidente Trump y su administración", afirmó.

La controversia en torno a la publicación de los documentos de Epstein ha perseguido a Trump desde el inicio de su segundo mandato.

Un caso que usan contra el presidente

El año pasado, el presidente republicano pidió a sus seguidores que pasaran página cuando las exigencias de transparencia se volvían cada vez más insistentes.

El Departamento de Justicia sostiene que ha publicado todos los documentos que estaba legalmente obligado a hacer públicos.

"Basta de mentiras, basta de encubrimientos. Es hora de que Pam Bondi responda a nuestras preguntas", declaró en redes sociales el representante demócrata Robert García, miembro del comité de investigación, antes de la audiencia.