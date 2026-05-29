Presidenciales 2028: Rubio alcanza a Vance como favorito republicano mientras que Buttigieg lidera el ránking demócrata

Publicado por Israel Duro 29 de mayo, 2026

Marco Rubio y Pete Buttigieg protagonizaron una intensa remontada en la carrera para liderar a sus partidos hacia la Casa Blanca en 2028 ante JD Vance y Gavin Newsom, respectivamente, a la vez que el apoyo a éstos ha vivido una fuerte caída en los últimos meses.

De acuerdo con la última encuesta de Emerson College, el apoyo entre los votantes republicanos a Rubio se disparó hasta el 35%, 20 puntos más que en febrero. A pesar de que Vance aún le saca un punto (36%) entre el electorado conservador, el vicepresidente ha perdido ¡16 puntos! desde el último sondeo, cuando marchaba con un contundente 52%.

Muy por detrás quedan el gobernado de Florida, Ron DeSantis, y la exembajadora de EEUU ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, ambos empatados en el 5% de los apoyos. Los indecisos alcanzan el 11% en estos momentos.

'Sorpasso' en el Partido Demócrata y fuerte ascenso de Beshear

El que sí completó el sorpasso fue Buttigieg en el bando demócrata, en una carrera que perdió a Gretchen Whitmer el jueves. El secretario de Transporte de Joe Biden, considerado durante mucho tiempo como uno de los favoritos para haber sucedido al anterior presidente, consiguió superar a un Newsom que ha protagonizado una fuerte caída en sus respaldos.

Buttigieg encabeza el ránking del Partido Azul con el 18% de intención de voto, dos puntos más que en febrero. En segundo lugar aparece el gobernador de California, que se desploma desde el 25% con que contaba en agosto del pasado año al 16% actual.

Cierra el podio Alexandria Ocasio Cortez, que lograría el 11% de los votos, seguida por el gobernador de Pensilvania, Josh Saphiro y Kamala Harris, empatados al 10%. El último nombre es el de Andy Bershear, que protagoniza la subida más fuerte, pasando del 4 al 9% de los apoyos.

Cabe destacar que los que no lo tienen claro igualan en el primer puesto con Buttigieg, también con el 18%, un claro indicador de la confusión y división existente entre los votantes azules.