Publicado por Israel Duro 29 de mayo, 2026

Un tribunal federal de Alexandria (Virginia) bloqueó temporalmente cualquier pago procedente del fondo creado por Donald Trump para compensar a las víctimas de la "persecución judicial" de la Administración Biden. La juez Leonie Brinkema -nominada por Bill Clinton- también prohibió al Ejecutivo seguir con los trámites para crear el depósito "anti-instrumentalización" mientras el caso se resuelve en los tribunales.

La juez fijó para el 12 de junio una vista para decidir si su orden es prorrogada o permite que comiencen los pagos de la polémica medida de la Administración. El Ejecutivo ordenó la creación de este depósito como medida para resolver la demanda interpuesta por el propio Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de la renta.

Fuerte debate

La creación de este fondo ha generado un fuerte debate, y no sólo entre los demócratas, sino que son muchos los republicanos que se han mostrado preocupados por quiénes podrían acabar obteniendo dinero procedente de él. Uno de los principales caballos de batalla es sobre si las personas que participaron en el 6 de Enero podrían optar a compensaciones.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha constituido la comisión de cinco miembros que serán los encargados de fijar los criterios de pago. Es decir, que todavía no se ha aceptado ninguna reclamación ni se ha desembolsado un solo dólar.

Los demandantes buscan la paralización del fondo

La demanda fue presentada por el grupo Democracy Forward, en busca de una orden judicial que paralice la puesta en marcha del fondo e impida que la Administración Trump realice pago alguno a través de éste. Los denunciantes alegan además que el depósito carece de tanto de base jurídica como de rendición de cuentas.

La Casa Blanca se remitió al Departamento de Justicia para valorar el fallo, y éste, por el momento, no ha respondido a las cuestiones de los medios.