El médico de Trump asegura que el presidente "se mantiene en excelente condición de salud"

Publicado por Alejandro Baños 30 de mayo, 2026

Donald Trump "se mantiene en condición de salud". Ese fue el diagnóstico del médico del presidente, el capitán de la Marina Sean Barbabella, después de que el republicano se sometiese a un chequeo esta semana en el Walter Reed National Military Medical Center (Maryland).

Demuestra "una sólida función cardíaca, pulmonar, neurológica y física en general", dijo el capitán Barbabella, añadiendo que Trump "está plenamente apto para desempeñar todas las funciones de comandante en jefe y jefe de Estado".

El presidente se sometió a diferentes pruebas médicas a comienzos de esta semana, siendo el tercer chequeo que se le realiza desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

En el informe post examen médico, el doctor de Trump indicó que "se proporcionaron consejos preventivos, incluida la recomendación de modificar la alimentación, la toma de aspirina en dosis bajas, un aumento de la actividad física y la continuación de la pérdida de peso".

Trump, que cumplirá 80 años el 14 de junio, toma tres medicamentos diarios: dos para controlar el colesterol y otro para prevenir enfermedades cardiacas.