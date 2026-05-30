Los CDC amplían los controles del ébola al aeropuerto JFK de Nueva York

Publicado por misty severi 30 de mayo, 2026

El Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ha ampliado su control de pasajeros en busca de ébola al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

La agencia federal dijo que la expansión de su sistema de Protección de la Salud Portuaria durante las 24 horas entró en vigor en el aeropuerto JFK el jueves por la noche.

Los CDC también indicaron que el aeropuerto ya había llevado a cabo anteriormente un control de entrada reforzado de salud pública y que ha establecido procedimientos operativos.

El control reforzado" también está ahora en marcha en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, para los pasajeros aéreos procedentes del República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda.

"El control de entrada de salud pública sirve como un componente del enfoque de salud pública por niveles de los CDC, que también incluye el control de salida en el extranjero, la notificación de enfermedades en las aerolíneas y la vigilancia de la salud pública después de la llegada", dijeron los CDC en un post en X.

El Departamento de Estado emitió recientemente una advertencia de viaje, en la que daba instrucciones a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales con destino a EE.UU. que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días anteriores a su llegada a EE.UU. para que se sometan al "examen de salud pública mejorado" llevado a cabo por los CDC y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU..

Los controles se realizan antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México el mes que viene. El primer partido tendrá lugar en Ciudad de México el 11 de junio.

En Estados Unidos no se ha registrado ningún caso de ébola hasta la fecha, aunque un estadounidense dio positivo por el virus mientras se encontraba en el extranjero y está recibiendo tratamiento en Alemania.

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