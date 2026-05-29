La gobernadora de Michigan descarta competir en 2028 y sacude el mapa demócrata

Publicado por Joaquín Núñez 28 de mayo, 2026

Gretchen Whitmer anunció que no será candidata a presidente en 2028. Así lo anunció la gobernadora de Michigan durante su asistencia a la Conferencia Política de Mackinac, donde conversó con el periodista Russ McNamara del medio local WDET. Whitmer aparecía como una de las potenciales candidatas más fuertes de cara a las primarias demócratas del próximo ciclo presidencial.

Según los analistas políticos, la gobernadora de Michigan era una de las principales candidatas a competir por la nominación de su partido en 2028. Su perfil ejecutivo de un estado clave en el cinturón del óxido la convertía en una de las opciones más fuertes, por lo menos a pocos meses de que comience el ciclo de primarias presidenciales.

Sin embargo, Whitmer se descartó preventivamente de la carrera a la Casa Blanca en una entrevista con WDET: "Creo que habrá un grupo sólido de candidatos a la presidencia. Yo no seré una de ellas en 2028".

"Quiero dejar huella. Quiero hacer un buen trabajo, pero también tengo ganas de tomarme un pequeño respiro y reflexionar sobre ello, sin lanzarme directamente a nada. (...) Ese es el consejo que todo el mundo da: tómate un poco de tiempo. Y eso es lo que voy a hacer”, añadió.

Además de Whitmer, los otros potenciales candidatos demócratas a la presidencia son los siguientes: Gavin Newsom, gobernador de California; Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania; Kamala Harris, exvicepresidente y nominada en 2024; JB Pritzker, gobernador de Illinois; Rahm Emanuel, exjefe de gabinete de Barack Obama y exalcalde de Chicago; Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes; Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte; Andy Beshear, gobernador de Kentucky; y Jon Ossoff, senador de Georgia.

Whitmer fue electa como gobernadora de Michigan en 2018 y luego en 2022, por lo que está transitando su último mandato que terminará en enero de 2027.

En 2020, estuvo entre las finalistas para ser la compañera de fórmula de Joe Biden. Según informó recientemente el The Atlantic, Whitmer era la candidata que Biden "quería" elegir. Sin embargo, tras las protestas de Black Lives Matter, terminó decantándose por Kamala Harris, entonces senadora de California.