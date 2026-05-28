Los republicanos cierran filas con Paxton tras ganar la primaria para el Senado de Texas: "Ken será un miembro clave de nuestra mayoría republicana"

Publicado por Carlos Dominguez 28 de mayo, 2026

Apenas unas horas después de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, venciera al senador John Cornyn en la primaria republicana para el Senado, los líderes del Partido Republicano en la cámara alta comenzaron a cerrar filas con el candidato a fin de proteger la mayoría.

Si los republicanos quieren mantener el control de la cámara alta, necesitan retener el escaño de Texas en las midterms de noviembre.

Un giro rápido tras la victoria de Paxton

Axios informó que el líder de la mayoría del Senado, John Thune (R-S.D.), habló con Paxton por teléfono el miércoles y posteriormente lo respaldó públicamente en el programa The Hugh Hewitt Show. Además de hablar de la necesidad de unidad dentro de las filas del Partido Repúblicano, también apuntó contra el candidato demócrata, el representante estatal James Talarico.

"Creo que cuando la gente entienda quién es James Talarico y lo lejos que está a la izquierda en prácticamente todos los temas, va a ser una elección muy clara", dijo Thune.

Por su parte, el látigo de la mayoría, John Barrasso (R-Wyoming), escribió en X: "Ken Paxton tiene mi respaldo y apoyo".

"Ken será un miembro clave de nuestra mayoría republicana en el Senado que luchará por America First", añadió.

El senador Bernie Moreno (R-Ohio) fue uno de los primeros en felicitar a Paxton la noche del martes, minutos después de que se proyectara su victoria. El presidente del Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC), Tim Scott (R-Carolina del Sur), también lo endorsó de forma explícita.

Ted Cruz activa su red de donantes

Uno de los gestos más importantes vino de la parte del senador Ted Cruz (R-Texas), quien se mantuvo neutral durante la primaria, pero que ahora activó su amplia red de donantes en Washington para apoyar a Paxton. Cruz, junto a otros senadores republicanos como Tom Cotton (R-Arkansas), organizará el 2 de junio un evento de recaudación de fondos de $3.500 por persona.

Por otra parte, según fuentes cercanas citadas por Axios, algunos aliados de Thune consideran que, tras el fuerte respaldo de Trump a Paxton en la recta final de la primaria, es el propio movimiento MAGA quien debe asumir gran parte del costo de la campaña general.

"Los republicanos pueden conservar Texas, pero ustedes lo rompieron, ahora lo pagan. MAGA Inc. acaba de convertirse en Texas Inc.", comentó un aliado de Thune.

Texas se prepara para una campaña millonaria

La carrera en Texas se perfila como una de las más caras y disputadas de las midterms de 2026.

La victoria de Paxton, impulsada por el endorsement de Donald Trump, consolida aún más la influencia del presidente dentro del Partido Republicano y obliga a la cúpula tradicional a adaptarse a la nueva realidad.