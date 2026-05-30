Hegseth avisa sobre el fortalecimiento militar de China: "Existe una alarma justificada"

Publicado por Alejandro Baños 30 de mayo, 2026

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió sobre el crecimiento y el desarrollo de China en materia de defensa, al mismo tiempo que indicó que Washington DC no busca una "confrontación", sino un "equilibrio" en Asia que beneficie tanto a Estados Unidos como a sus aliados en la región.

"Cuando observamos la región hoy en día, existe una alarma justificada con respecto al aumento histórico del poderío militar de China y la expansión de sus actividades", dijo Hegseth, durante su comparecencia en el Diálogo de Shangri-La en Singapur, la principal reunión de seguridad de Asia, celebrada este sábado.

Washington no busca "una confrontación innecesaria en la región", sino más bien "un equilibrio verdaderamente estable" en la región que sea favorable a todos los implicados, "en el que ningún Estado, incluida China, pueda imponer su hegemonía y poner en peligro la seguridad o la prosperidad", añadió el jefe del Pentágono.

Hegseth también hizo mención a la relación entre Estados Unidos y Taiwán, matizando que no se ha producido "ningún cambio" en la postura de Washington DC hacia Taipéi.

El ministro de Defensa de China, Dong Jun, no acudió. En su lugar, Pekín envió un panel de expertos en defensa y académicos.

Esta comparecencia tuvo lugar días después de que el presidente Donald Trump se reuniese con el líder chino, Xi Jinping, en Pekín. En el encuentro, ambos mandatarios pactaron acuerdos comerciales "fantásticos", al mismo tiempo que el republicano afirmó que Pekín no avanzará contra Taiwán "mientras esté yo aquí".