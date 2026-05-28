Del hedonismo salvaje... ¿al Congreso? El radical asalto político de Dan Bilzerian

Publicado por Alejandro Baños 28 de mayo, 2026

Fajos inmensos de dinero, vehículos de alta gama, relojes y joyas de lujo, mansiones, mujeres, yates, jets privados, viajes a cualquier rincón del planeta... Y todo ello exhibiéndolo en redes sociales sin ningún tipo de pudor; de ahí que se ganase el apodo de El Rey de Instagram. Tras sus etapas como jugador de póquer y empresario, Dan Bilzerian -un fenómeno mediático global- ha decidido guardar temporalmente su manual de consumo desenfrenado para escribir un nuevo capítulo en su hedonista vida: el salto al Capitolio.

A pesar de que nunca quiso dedicarse a la política -tal y como asegura-, a mediados de abril Bilzerian hizo oficial que se presentaba a las primarias del Partido Republicano para defender los intereses del 6º distrito congresional de Florida en la Cámara de Representantes. Son diferentes los motivos que le llevaron a adentrarse en esta aventura, todos ellos recogidos en su eslogan de campaña: America First.

Pese a competir bajo las siglas republicanas, Bilzerian se ha distanciado del liderazgo del partido. Tanto que, incluso, ha sido crítico con Donald Trump y con la gestión que ha llevado algunos asuntos, principalmente con su política exterior. Definió al presidente como un "lacayo israelí". Además, no esconde su antisemitismo; algo que reconoce en su propio programa electoral.

Dan Bilzerian: orígenes, fortuna y fenómeno mediático

Nacido en Tampa (Florida) el 7 de diciembre de 1980, Bilzerian es hijo de Paul Bilzerian y Terri Steffen. Su padre, de ascendencia armenia -de ahí que tenga pasaporte armenio- fue un corredor de bolsa en Wall Street que tuvo problemas con la justicia por asuntos fiscales. Nada más terminar sus estudios en el instituto, se alistó en la Marina, donde comprendió "el verdadero coste de las guerras libradas en nombre de naciones extranjeras y banqueros judíos a costa de vidas estadounidenses y del dinero de los contribuyentes", según afirma en la página web de su campaña.

Tras dejar el Ejército -dice que "recibió una baja honorable"-, Bilzerian comenzó sus estudios superiores de empresariales en la Universidad de Florida. Sin embargo, tras cuatro años, lo dejó y comenzó a jugar al póquer asegurando que, tras jugar doce años, ganó "más de 50 millones de dólares".

Dan Bilzerian, en un yate en 2023TT News Agency via AFP.

Bilzerian vio que, con sus ganancias, podía permitirse todo cuanto se le antojase. Esa vida hedonista que adoptó comenzó a documentarla en sus redes sociales, monetizando su imagen y ampliando su patrimonio. Millones de personas comenzaron a seguir sus pasos por internet, reaccionando sin cesar a sus publicaciones, lo que le hizo convertirse en un fenómeno mediático y en el hombre con más seguidores en Instagram en aquel entonces. Su estilo de vida acabó afectándole a su salud, sufriendo dos ataques cardiacos consecutivos cuando tenía 25 años.

Más tarde, Bilzerian fundó Ignite International Brands, una compañía de estilo de vida que vendía desde productos de cannabis y vapeo hasta bebidas energéticas con la que facturó "más de 500 millones de dólares", según indica. Llegó a cotizar en la bolsa de Canadá.

Presentación de su candidatura

En los últimos años, se centró en otros asuntos. Escribió su autobiografía "sin ayuda de ningún escritor fantasma ni editor" y se dedicó a reflexionar sobre qué es lo que más le convenía, sobre si esa vida hedonista era o no "la respuesta a la felicidad". También comenzó a enfocarse en la política y en las necesidades del país y de los estadounidenses, "sacando a la luz todo aquello de lo que las celebridades de todo el mundo tenían miedo de hablar".

Consciente de su alcance mediático, empezó a exponer sus ideas en sus perfiles de redes sociales. Hasta que en abril dio un giro radical y presentó su candidatura para el 6º distrito congresional de Florida ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC), con el objetivo de derrotar al congresista republicano titular, Randy Fine, al que ha llegado a insultar en varias ocasiones. Se espera que sea una de las disputas de las primarias previas a las elecciones de mitad de mandato más notorias.

"Sí, me presento a las elecciones", dijo en un mensaje enviado a The Daytona Beach News Journal.

'America First', antisemitismo, abolición de la Fed y deportación de ilegales

Posteriormente fue cuando hizo público su programa electoral -denominado Dan's Plan-. Bilzerian resumió en ocho puntos sus promesas, las ideas que llevará al Congreso si es elegido para representar al 6º distrito de Florida y que defenderá ante los demócratas y ante los republicanos, pese a que se presente en nombre de su partido y tenga que romper con el ideario del mismo.

Dan Bilzerian (delante a la derecha), en un jet privadoNJ / Cordon Press.

El plan de Bilzerian se presenta como una alternativa radical frente al sistema político tradicional del Partido Demócrata y del Republicano, a los cuales acusa de perpetuar las mismas dinámicas de corrupción. El núcleo de su argumento se enfoca en lo que él define como una "verdadera" agenda America First. Su objetivo principal es denunciar y detener el flujo constante de miles de millones de dólares en impuestos de los ciudadanos estadounidenses hacia el extranjero, argumentando que el sistema actual prioriza los intereses foráneos mientras los intereses nacionales se encuentran en un estado de abandono.

En relación con ello, Bilzerian critica abiertamente la influencia extranjera y el gasto militar desmedido, apuntando con dureza contra el financiamiento de guerras internacionales y el envío de recursos públicos a otros países. Señala la colaboración con Israel. Bilzerian no duda en mostrar sus sentimientos antisemitas, haciendo comentarios contra todo lo que incumbe a los judíos y a Israel, como se aprecia en esta publicación, en esta y en esta.

Bilzerian también tiene propuestas de tono fiscal y económico. Por ejemplo, aboga por una reestructuración integral del sistema de recaudación de impuestos. Además quiere abolir la Reserva Federal y quiere establecer un impuesto único sobre el consumo.

También hace mención a la "maldita" frontera y a la seguridad nacional. Su objetivo, protegerlas y expulsar a todos los inmigrantes ilegales. "Se acabó la inundación del país", asegura.

Dan's Plan: los ocho puntos "Abolir la ATF, el IRS y la Reserva Federal". ​"'America First': basta ya de ayuda exterior". ​"Proteger la frontera y deportar a los ilegales". ​"Perseguir la traición y la doble lealtad". ​"No más guerras extranjeras interminables". ​"Hagan que los políticos rindan cuentas". ​"La verdadera 'America First', no la versión falsa". ​"Acabemos con la supremacía judía".

En resumen, la propuesta de Bilzerian busca conectar con el descontento de un sector del electorado que se siente traicionado por la clase política tradicional de Washington, con un programa destinado a desmantelar la estructura burocrática y poner los recursos económicos del país al servicio exclusivo de los ciudadanos. La hora de la verdad llegará el 18 de agosto, cuando los votantes voten en las primarias del Partido Republicano.