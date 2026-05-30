El gobernador de Nebraska firma una orden ejecutiva para combatir el antisemitismo en las escuelas

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 30 de mayo, 2026

El gobernador de Nebraska, Jim Pillen (Partido Republicano), firmó el viernes una orden ejecutiva destinada a combatir el antisemitismo en las escuelas públicas del estado, incluidos los colegios comunitarios y las universidades.

La orden adopta la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto como parte del marco educativo de Nebraska y ordena a las escuelas que la incorporen a los códigos de conducta de los estudiantes y del personal.

En su intervención en la ceremonia de firma en Lincoln, Pillen dijo que los distritos escolares públicos, los colegios comunitarios y las universidades estatales deberán presentar informes anuales a la oficina del gobernador antes del 1 de septiembre detallando las quejas e incidentes de antisemitismo, y cómo se abordaron.

El Departamento de Educación de Nebraska también pondrá a disposición del público material didáctico complementario sobre historia judeoamericana, Israel y el Holocausto para su uso en escuelas públicas y privadas.

"Nuestras escuelas son santuarios de aprendizaje y seguridad y respeto", dijo Pillen. "Ningún estudiante de Nebraska debería tener que ocultar nunca su fe, su herencia o quiénes son por miedo".

La orden se produce en medio de un aumento nacional de incidentes antisemitas tras los ataques terroristas dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Nebraska adoptó previamente la definición de la IHRA para su uso por los organismos estatales que investigan las denuncias de discriminación.

David Soffer, director de compromiso estatal en el Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo, elogió la medida, diciendo que Nebraska "ahora se erige como un ejemplo nacional para la acción efectiva a nivel estatal para combatir el antisemitismo."

"Todos los estados deberían querer garantizar que los estudiantes, profesores y personal judíos sean tratados con igualdad", de acuerdo con las protecciones federales de los derechos civiles, declaró Soffer. "La orden ejecutiva de hoy del gobernador Pillen hace que eso sea una realidad en Nebraska, y le felicitamos por su liderazgo".

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