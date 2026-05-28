Choque entre estados: la Corte Suprema bloquea una demanda de Florida por los camioneros inmigrantes

Publicado por Diane Hernández 28 de mayo, 2026

La Corte Suprema rechazó esta semana la solicitud presentada por el estado de Florida para demandar a California y Washington, en un caso relacionado con la emisión de licencias de conducir comerciales a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y no cumplen con los requisitos federales de dominio del idioma inglés.

La controversia surgió tras un accidente fatal ocurrido en agosto de 2025 en una carretera estatal de Florida. El conductor involucrado fue Harjinder Singh, ciudadano indio que había ingresado al país desde México y que, según las investigaciones estatales y federales, habría intentado realizar un giro en U ilegal. Las autoridades concluyeron además que Singh probablemente no podía leer adecuadamente las señales de tránsito. Actualmente enfrenta cargos penales, aunque se ha declarado inocente.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional y funcionarios del estado de Florida, Singh obtuvo licencias de conducir comerciales emitidas por California y Washington.

"Sin la capacitación adecuada ni la capacidad de leer señales de tránsito"

Ante esta situación, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó la intervención directa de la Corte Suprema, argumentando que ambos estados incumplieron las normas federales de seguridad y las leyes migratorias al permitir que personas sin estatus migratorio legal operaran vehículos comerciales "sin la capacitación adecuada ni la capacidad de leer señales de tránsito".

Florida pidió específicamente que el máximo tribunal prohibiera a California y Washington emitir licencias comerciales a personas que no fueran ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales y que, además, no cumplieran con los estándares federales de seguridad.

En su presentación ante la Corte, Uthmeier sostuvo que:

"La decisión de California y Washington de poner en peligro a sus propios ciudadanos es reprobable. Pero los conductores comerciales cruzan habitualmente las fronteras estatales, poniendo en peligro a los ciudadanos de otros estados".

El funcionario republicano añadió que las políticas adoptadas por ambos estados generan "caos" más allá de sus fronteras.

"Suposiciones erróneas" sobre las prácticas y la legislación del estado

Sin embargo, tanto California como Washington rechazaron de manera contundente las acusaciones formuladas por Florida.

El fiscal general de California, Rob Bonta, explicó ante la Corte Suprema que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado verifica la presencia legal de los solicitantes mediante el sistema federal SAVE y exige pruebas de dominio del idioma inglés, tal como lo establece la legislación estatal y federal.

Respecto al caso específico de Singh, las autoridades californianas señalaron que el conductor obtuvo una licencia comercial para no residentes únicamente después de cumplir con todos los requisitos establecidos. Según detallaron, Singh presentó en julio de 2024 un documento de autorización de empleo, el cual fue validado mediante bases de datos federales.

Bonta afirmó además que: "Las alegaciones de la demanda propuesta son notablemente deficientes, ya que Florida admite que ni siquiera sabe cómo funciona el programa de licencias de conducir comerciales de California".

El fiscal sostuvo que Florida basó sus acusaciones en "suposiciones erróneas" sobre las prácticas y la legislación del estado.

¿Una "maniobra política" o preocupación real?

Por su parte, funcionarios del estado de Washington calificaron la demanda como una "maniobra política" y destacaron que Uthmeier anunció públicamente la iniciativa durante una entrevista en Fox News.

Washington también respondió acusando a Florida de haber emitido licencias comerciales de manera indebida a "miles" de conductores sin verificar adecuadamente el dominio del inglés o los requisitos de residencia.

Las autoridades de Washington defendieron que la legislación estatal obliga a todos los solicitantes de licencias comerciales a aprobar exámenes teóricos y prácticos alineados con los estándares federales, además de cumplir con requisitos de residencia o autorización legal.

En sus argumentos ante la Corte Suprema, los funcionarios del estado señalaron:

"Esta disputa no se trata de fronteras ni de agua; se trata de la conveniencia de las políticas estatales".

Asimismo, Washington afirmó que Singh no poseía una licencia comercial válida emitida por ese estado al momento del accidente ocurrido en Florida.

Aunque la Corte Suprema rechazó la solicitud de Florida, dos magistrados —Clarence Thomas y Samuel Alito— manifestaron públicamente que habrían permitido avanzar con la demanda. Ambos reiteraron su posición de que la Corte no debería negarse a escuchar litigios entre estados.