El papa inicia una visita histórica a Argelia

Publicado por Williams Perdomo 13 de abril, 2026

Argelia recibió este lunes a León XIV en una visita histórica de gran simbolismo: nunca antes un papa había viajado a este país musulmán que es también la tierra natal de San Agustín.

León XIV estará dos días en Argelia "para seguir construyendo puentes entre el mundo cristiano y el mundo musulmán", dijo a la AFP el arzobispo de Argel, el cardenal Jean-Paul Vesco.

En Argel, el papa fue recibido con honores y bajo la lluvia por el presidente, Abdelmadjid Tebboune. Cuando salió del avión, se disparó una salva de cañones.

En la capital argelina, ante el monumento a los mártires donde se rinde homenaje a los muertos de la guerra de independencia contra Francia (1954-1962), el Papa realizó un llamado al "perdón".

En su visión, la paz que permite mirar al futuro con un espíritu reconciliado solo es posible mediante el perdón.

El viaje tiene una fuerte dimensión personal para el papa, quien caminará sobre las huellas de San Agustín, un gran pensador cristiano del siglo IV cuyo legado espiritual impregna su pontificado.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear"

En un contexto internacional tenso por la guerra en Oriente Medio, la coexistencia pacífica centrará el mensaje del papa en este país de 47 millones de habitantes donde el islam sunita es la religión oficial.

Su reciente discurso contra la guerra le valió el domingo por la noche una invectiva del presidente estadounidense Donald Trump.

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que estaba enviando enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, aún peor, vaciando sus cárceles, incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales, hacia nuestro país. Y no quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

De su lado, el máximo líder de la iglesia católica dijo a los periodistas que lo acompañaban en el viaje que no tenía la "intención de entrar en un debate" con Trump, alegando que no es "un político".