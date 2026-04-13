El papa inicia una visita histórica a Argelia
El viaje tiene una fuerte dimensión personal para el papa, quien caminará sobre las huellas de San Agustín, un gran pensador cristiano del siglo IV cuyo legado espiritual impregna su pontificado.
Argelia recibió este lunes a León XIV en una visita histórica de gran simbolismo: nunca antes un papa había viajado a este país musulmán que es también la tierra natal de San Agustín.
León XIV estará dos días en Argelia "para seguir construyendo puentes entre el mundo cristiano y el mundo musulmán", dijo a la AFP el arzobispo de Argel, el cardenal Jean-Paul Vesco.
En Argel, el papa fue recibido con honores y bajo la lluvia por el presidente, Abdelmadjid Tebboune. Cuando salió del avión, se disparó una salva de cañones.
En la capital argelina, ante el monumento a los mártires donde se rinde homenaje a los muertos de la guerra de independencia contra Francia (1954-1962), el Papa realizó un llamado al "perdón".
En su visión, la paz que permite mirar al futuro con un espíritu reconciliado solo es posible mediante el perdón.
El viaje tiene una fuerte dimensión personal para el papa, quien caminará sobre las huellas de San Agustín, un gran pensador cristiano del siglo IV cuyo legado espiritual impregna su pontificado.
“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear"
En un contexto internacional tenso por la guerra en Oriente Medio, la coexistencia pacífica centrará el mensaje del papa en este país de 47 millones de habitantes donde el islam sunita es la religión oficial.
Su reciente discurso contra la guerra le valió el domingo por la noche una invectiva del presidente estadounidense Donald Trump.
"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que estaba enviando enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, aún peor, vaciando sus cárceles, incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales, hacia nuestro país. Y no quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
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Pope Leo is WEAK on Crime, and terrible for Foreign Policy. He talks about “fear” of the Trump Administration, but doesn’t mention the FEAR that the Catholic Church, and all other Christian Organizations, had during COVID when they were arresting priests, ministers, and everybody…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 13, 2026
De su lado, el máximo líder de la iglesia católica dijo a los periodistas que lo acompañaban en el viaje que no tenía la "intención de entrar en un debate" con Trump, alegando que no es "un político".
La agenda del papa
Por la tarde visitará la Gran Mezquita, un complejo monumental con el minarete más alto del mundo (267 metros), antes de dirigirse a la basílica de Nuestra Señora de África, que domina la bahía de Argel.
Durante una celebración de carácter interreligioso que reunirá a cristianos y musulmanes, el líder de los 1.400 millones de católicos hará allí un llamado a la fraternidad en este país donde los católicos representan menos de 0,01% de la población.
El viaje marca el inicio de la primera gran gira internacional del papa de 70 años, quien irá también a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, una maratón de 18.000 kilómetros con una agenda intensa del 13 al 23 de abril.
El lunes, León XIV orará en privado en la capilla de los 19 "mártires de Argelia", sacerdotes y religiosos asesinados durante la década negra de la guerra civil (1992-2002), símbolo del precio pagado por los religiosos comprometidos con el diálogo con el islam.
En la peregrinación más personal, el papa viajará el martes a Annaba (este), cerca de la frontera con Túnez, la antigua Hipona, de la que San Agustín fue obispo.