La Administración Trump impulsa una reforma de un billón de dólares en subsidios federales

Publicado por Joaquín Núñez 28 de mayo, 2026

La Administración Trump está impulsando una reforma sobre el sistema de distribución de subsidios que alcanzaría un billón de dólares en ayudas federales. El plan, impulsado por la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB), incluye mayores exigencias para los beneficiarios y la posibilidad de retirar fondos a iniciativas que no estén alineadas con las prioridades de la Casa Blanca.

Según informó en exclusiva el New York Post, la OMB planea corregir las "deficiencias significativas" de muchas subvenciones, incluidas al menos 190.000 que datan del último año de la Administración Biden. Las revisiones se centrarían principalmente en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Transporte. Respectivamente, estas agencias supervisan 85.000 y 45.000 millones de dólares al año en subvenciones.

En concreto, la OMB busca darles más poder a los funcionarios a la hora de aprobar o bloquear subvenciones federales. Además, los organismos que reciban fondos deberán cumplir nuevas condiciones vinculadas al manejo del inglés, controles migratorios y metas de desempeño. El Gobierno también pretende acelerar auditorías e investigaciones por fraude.

Otro de los puntos centrales de la reforma es la expansión del uso de E-Verify, el sistema federal que permite comprobar si una persona está legalmente autorizada para trabajar en Estados Unidos. La OMB busca que organizaciones, contratistas y entidades que reciban fondos federales utilicen este sistema para verificar el estatus laboral de sus empleados.

En la lucha contra el fraude, el plan establece que todas las denuncias de fraude consideradas creíbles contra beneficiarios de subvenciones federales deberán ser enviadas rápidamente a los inspectores generales y a la oficina de la fiscal federal del Distrito de Columbia, encabezada por Jeanine Pirro. El nuevo esquema fija un plazo máximo de diez días para realizar la derivación, reemplazando el sistema anterior, que no fijaba un plazo específico.

Según la iniciativa, todas las subvenciones que no estén alineadas con la agenda de la Casa Blanca serán suspendidas. Entre las temáticas sujetas a cancelación estarían las relacionadas con Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), ideología de género y programas "verdes".

"Antes, conseguías una buena subvención que podía durar tres, cuatro o cinco años, con una cantidad fija cada trimestre o cada año, y eso es una invitación al bajo rendimiento y al incumplimiento de objetivos", le dijo un funcionario de la OMB al NYP.

"Así que vamos a eliminar eso y, en su lugar, se te pagará por resultados. Se te concede una subvención basada en la política del presidente, firmada por un cargo político, y más vale que dé resultados, porque de lo contrario podría cancelarse por causa justificada", añadió.