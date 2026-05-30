Universal Music Group rechaza la oferta de adquisición de Bill Ackman por "infravalorar" a la compañía

Publicado por Alejandro Baños 30 de mayo, 2026

Universal Music Group (UMG) desestimó la oferta de compra presentada por Bill Ackman -a través del fondo de cobertura que dirige, Pershing Square Capital Management- al considerar que "infravalora" a la compañía.

El multimillonario ofrecía 65.000 millones de dólares por UMG, o 35,13 dólares por acción, según detalló Forbes. Además, la compañía comenzaría a cotizar en la Bolsa de Nueva York en vez de en la de Ámsterdam (Países Bajos), como hace en estos momentos.

En un comunicado, el Consejo de Administración de UMG señaló que la oferta de Ackman "infravalora de manera fundamental y sustancial" a la compañía de entretenimiento, añadiendo que "evalúan continuamente la estrategia comercial y financiera de la empresa".

Por su parte, Bill Ackman dijo que la compañía atraviesas unos "problemas" que "no están relacionados con el rendimiento de su negocio musical", en declaraciones recogidas por AFP.

UMG es una de las compañías más importantes de su sector, representando a artistas de la talla de Taylor Swift, Bad Bunny, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Elton John, Bob Dylan, Kendrick Lamar, Justin Bieber, Rosalía, Coldplay o The Weeknd, entre otros.