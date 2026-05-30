Carolina del Sur: Trump respalda a Pamela Evette para gobernadora y golpea las aspiraciones de Nancy Mace

Publicado por Joaquín Núñez 29 de mayo, 2026

Donald Trump eligió a su candidato en la elección a gobernador en Carolina del Sur. A pocos días de las primarias republicanas, el presidente respaldó a Pamela Evette, vicegobernadora del estado, a quien describió como una líder con el "coraje y la sabiduría necesarios para obtener resultados sólidos para la gente de su maravilloso estado y para nuestra nación".

Además de Evette, otros candidatos republicanos son Ralph Norman, congresista; Alan Wilson, fiscal general del estado; y Nancy Mace, congresista y una exaliada de Trump. En efecto, Mace reaccionó rápidamente tras no recibir el respaldo del presidente.

"Sé que puse en juego la posibilidad de un respaldo cuando exigí transparencia sobre los expedientes de Epstein. Lo exigí porque ustedes merecían la verdad —TODA LA VERDAD— y, como superviviente de un sistema judicial corrupto y fallido, siempre buscaré justicia para quienes la merecen. Si sacrificar mis valores es el precio de un respaldo, nunca lo pagaré", escribió en su cuenta de X.

"La vicegobernadora de Carolina del Sur, Pam Evette, una figura muy respetada y popular, es una patriota del movimiento America First que ha estado a mi lado desde el principio. Nunca vaciló, nunca me defraudó y fue la única candidata a gobernadora de Carolina del Sur que me apoyó nada más lanzar mi campaña presidencial para 2024. Recorrió Carolina del Sur y otros estados por mí, y dije, en aquel momento, que eso era algo que nunca podría olvidar", escribió el presidente.

"Emprendedora de éxito, mujer de negocios y líder cívica, antes de convertirse en una distinguida vicegobernadora y de trabajar con mi amigo y GRAN gobernador, Henry McMaster", añadió.

En cuanto a McMaster, el popular gobernador de dos periodos dejará su cargo el próximo 24 de enero. Durante sus dos mandatos, impulsó una agenda enfocada en recortes impositivos, desregulación económica y políticas promercado para atraer inversiones y fortalecer el crecimiento empresarial del estado.

Además, McMaster impulsó una agenda social conservadora centrada en restricciones al aborto, la defensa de valores tradicionales y oposición a iniciativas progresistas en educación y cuestiones de género.

En su posteo de Truth Social, Trump también dio la primicia de que el hijo del gobernador, Henry McMaster Jr., se presentará como candidato a vicegobernador junto a Evette.

En cuanto a su plan para Carolina del Sur, Evette promete eliminar el impuesto estatal sobre la renta, expandir la libertad educativa, defender la agenda del presidente Trump, modernizar la infraestructura del estado y crear la Oficina de Eficiencia Gubernamental de Carolina del Sur (SCOGE), entre otras cosas.