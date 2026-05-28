El DOJ abre una investigación por perjurio contra E. Jean Carroll, la escritora que ganó a Donald Trump en los tribunales por agresión sexual

Publicado por Carlos Dominguez 28 de mayo, 2026

El Departamento de Justicia (DoJ) ha iniciado una pesquisa criminal contra E. Jean Carroll, la columnista de 82 años que acusó al presidente Trump de agredirla sexualmente en los años 90.

En una de las demandas, Carroll acusó al presidente de haberla agredido sexualmente en el probador de la tienda Bergdorf Goodman, en Manhattan, a finales de 1995 o principios de 1996.

En los juicios civiles, un jurado federal determinó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación por sus repetidas declaraciones públicas en las que negó tajantemente la agresión y afirmó que Carroll se había inventado el incidente para promocionar su libro.

Estos fueron juicios civiles, no penales. Es decir, Trump no fue condenado a prisión, solo a pagar daños y compensaciones.

Investigan si Carroll ocultó fondos de Reid Hoffman

La investigación del DoJ contra la escritora, reportada primero por CNN, se centra en determinar si Carroll cometió perjurio durante sus declaraciones en los juicios civiles que interpuso contra el presidente.

Los fiscales examinan una declaración que Carroll hizo en una deposición en 2022, donde aseguró bajo juramento que nadie más financiaba sus demandas legales contra Trump. Sin embargo, poco antes del primer juicio, se reveló que el magnate Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, se había hecho cargo de parte de los honorarios legales y de los gastos, según informó la cadena de televisión.

Esta revelación ocurrió semanas antes del juicio de 2023, lo que llevó a los abogados de Trump a acusar a Carroll y su equipo de ocultar información. El juez Lewis Kaplan permitió una nueva deposición, pero finalmente consideró que no afectaba la credibilidad de Carroll para los fines del caso civil.

La pesquisa está siendo dirigida por la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, a cargo de Andrew S. Boutros, fiscal designado por Trump. El fiscal general interino, Todd Blanche, quien previamente representó a Trump en apelaciones relacionadas con este caso, se recusó para evitar conflictos de interés.