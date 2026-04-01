JD Vance anuncia un nuevo libro que explora su conversión al catolicismo

Publicado por Joaquín Núñez 31 de marzo, 2026

JD Vance anunció el lanzamiento de un nuevo libro que explora conversión al catolicismo. Tras el éxito de su primera publicación, 'Hillbilly Elegy', el vicepresidente confirmó la llegada de 'Communion', que saldrá a la venta en junio de 2026.

En concreto, el libro relata la historia espiritual de Vance y cómo logró redescubrir su fe en la adultez. Tiene 304 páginas y, según el exsenador de Ohio, lleva más de seis años de preparación.

"Llevo mucho tiempo escribiendo este libro y es un honor para mí poder compartir por fin la historia completa con todos ustedes. 'Communion' trata sobre mi trayectoria personal y cómo volví a encontrar el camino hacia la fe", expresó el vicepresidente en su cuenta de X.

El libro será publicado por HarperCollins, la misma editorial que publicó 'Hillbilly Elegy' en 2016. La primera obra de Vance sobre su infancia en Middletown, Ohio, se convirtió en un best seller del New York Times y vendió millones de copias en todo el mundo. La obra tuvo un resurgir a mediados de 2024, luego de que Donald Trump anunciara a Vance como compañero de fórmula. Según la propia editorial, vendió 650.000 copias en las primeras semanas después del anuncio.

"La historia de cómo recuperé mi fe, por supuesto, solo ocurrió porque, para empezar, la había perdido. La pregunta interesante que se cierne sobre este libro, y sobre mi mente, es por qué me desvié del camino. Por qué la fe cristiana de mi juventud no logró echar raíces como debía", añadió Vance en un comunicado difundido por la editorial.

En 2020, el libro fue adaptado por Netflix a una película protagonizada por Gabriel Basso, Amy Adams y Glenn Close.

A diferencia de otros vicepresidentes, que optaron por publicar libros ya fuera del cargo, Vance eligió publicar su nuevo libro siendo vicepresidente. Por ejemplo, Joe Biden, Kamala Harris, Mike Pence y Dick Cheney publicaron sus memorias pocos meses o años después de abandonar el cargo.