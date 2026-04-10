El Pentágono y el cardenal Pierre desmienten los reportes sobre una amenaza de Estados Unidos al Vaticano

El papa León XIV se dirige a la multitud durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de abril, 2026

A través de comunicados en la plataforma ‘X’, Washington ha zanjado el asunto que involucra a la Iglesia Católica y la Casa Blanca por una reunión entre el Cardenal Cristophe Pierre, nuncio apostólico en EEUU, y altos funcionarios del Pentágono el pasado enero. El medio The Free Press, a través del periodista Mattia Ferraresi, había informado que el Departamento de Guerra había confrontado a la Santa Sede por la retórica del papa León XIV sobre la política exterior de la Administración Trump. Sin embargo, el propio Pentágono acudió a ‘X’ para tachar la historia de exagerada, calificando la reunión como “respetuosa y razonable”.

El Pentágono, que publicó fotografías del encuentro, afirmó: "La reunión entre el subsecretario de Guerra para Política, Elbridge Colby, el cardenal Pierre y su equipo fue sustantiva, respetuosa y profesional. Durante el encuentro cordial, discutieron una variedad de temas, incluyendo cuestiones de moralidad en política exterior, la lógica de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Europa, África, América Latina y otros temas. El cardenal Pierre expresó su aprecio por el acercamiento y ambas partes esperan continuar con un diálogo abierto y respetuoso".

Según el Departamento de Guerra, el reporte publicado en The Free Press, que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue cubierto por decenas de medios por todo el mundo, fue "groseramente falso y distorsionado".

Además del Pentágono, el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, afirmó que habló directamente con el cardenal Pierre sobre el asunto y le atribuyó un desmentido al reporte.

Según un comunicado de la Embajada estadounidense ante la Santa Sede, “El Cardenal negó enfáticamente la descripción de los medios sobre su reunión con Colby. Describió la reunión como ‘franca, pero muy cordial’ y un ‘encuentro normal’. Confirmó que la información ‘no refleja lo que sucedió’ y que fue ‘simplemente inventada para crear una historia’”.

La principal polémica de acuerdo con el reporte es que, durante la reunión, presuntamente funcionarios estadounidenses habían invocado el Papado de Aviñón del siglo XIV, es decir, el período histórico en el que la Corona francesa utilizó su poder militar para doblegar la voluntad del Obispo de Roma y controlar el papado. Al viralizarse el artículo, muchos interpretaron la información como una amenaza implícita del Pentágono a la Santa Sede, generando tensión y fuerte preocupación dentro del Vaticano.

Sin embargo, el autor del artículo, Ferraresi, acudió a ‘X’ para aclarar que esa mención, si es que ocurrió, no podía ser interpretada como una amenaza bélica.

“Creo que podemos estar de acuerdo en que esto no es algo que la gente mencione en una reunión en el Pentágono para hacer sentir bienvenido al Nuncio. Pero interpretarlo como una amenaza militar literal es simplemente absurdo”, dijo Ferratesi, quien, a pesar de los desmentidos, siguió defendiendo su artículo citando fuentes familiarizadas con la conversación.

“Al equipo de respuesta rápida le tomó dos meses y medio reportar la reunión. Que, según mis fuentes, no fue tan idílica como se presenta aquí”, afirmó el reportero.