Djokovic deja su futuro en el aire tras caer en Roland Garros

Publicado por Alejandro Baños 30 de mayo, 2026

Novak Djokovic, número 4 del ranking ATP y el tenista masculino con más Grand Slam de la historia, dejó su futuro en el aire tras ser eliminado por João Fonseca en la tercera ronda de Roland Garros.

"No lo sé", respondió Djokovic en rueda de prensa, cuando fue preguntado si este fue el último partido que disputará sobre la tierra batida de la capital francesa.

Con la retirada del tenis profesional no muy lejos, Djokovic, de 39 años, está apurando al máximo para intentar conseguir su 25º Grand Slam. El último que logró fue el US Open de 2023.

Djokovic cayó contra pronóstico frente a Fonseca en la tercera ronda de Roland Garros. El joven tenista brasileño, de 19 años y llamado a ser uno de los referentes de la próxima generación, remontó al serbio en un juego que llegó al quinto set (4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5).

Fonseca se medirá al noruego Casper Ruud en octavos de final.