Se detectaron drones sobre la base en Washington donde residen Rubio y Hegseth

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de marzo, 2026

Funcionarios estadounidenses detectaron drones no identificados sobre una base del Ejército en Washington donde viven el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en medio de un aumento de las tensiones por la guerra con Irán y la situación en Medio Oriente.

Según informó el Washington Post, los avistamientos ocurrieron en Fort Lesley J. McNair en los últimos días y forman parte de una serie de incidentes que han llevado a reforzar las medidas de seguridad. Dos fuentes citadas por el diario indicaron que aún no se ha determinado el origen de los dispositivos.

De acuerdo con el reporte, la presencia de los drones motivó evaluaciones internas sobre la posible reubicación de ambos funcionarios, aunque finalmente no se concretó ningún traslado.

El episodio se produce en un contexto de máxima alerta, con el Gobierno federal intensificando la vigilancia ante posibles represalias tras las operaciones militares contra Irán, que provocaron la muerte de la mayor parte de la cúpula del régimen iraní.

En paralelo, Estados Unidos emitió una alerta de seguridad global para sus misiones diplomáticas en el extranjero y ordenó a todas sus sedes realizar evaluaciones inmediatas ante el riesgo de que el conflicto en Medio Oriente tenga efectos colaterales. Además, varias bases militares dentro del país elevaron su nivel de protección a “Charlie”, una categoría que indica que existe información de inteligencia sobre un posible ataque.

También esta semana se registraron incidentes en instalaciones militares clave. En la base aérea MacDill, en Florida —sede del Comando Central de EEUU (CENTCOM), encargado de las operaciones en Medio Oriente— las autoridades cerraron temporalmente áreas de acceso tras la detección de un paquete sospechoso que es investigado por el FBI. Días después, otro incidente de seguridad obligó a ordenar refugio en el lugar durante varias horas, lo que refleja el aumento de las medidas preventivas ante posibles amenazas.

El Pentágono evitó pronunciarse sobre los movimientos de altos funcionarios por razones de seguridad, mientras que otras agencias no ofrecieron comentarios oficiales.