“Quieren que el fraude sea fácil”: los republicanos apuntan contra los demócratas en inicio del debate por la Ley SAVE

Publicado por Joaquín Núñez 17 de marzo, 2026

El Senado inició el debate sobre la Ley SAVE, la propuesta de reforma electoral republicana. Ted Cruz (R-TX), Marsha Blackburn (R-TN) y otros senadores del Partido Republicano atacaron a los demócratas por su oposición al proyecto de ley, argumentando que sus políticas favorecen el fraude electoral en todo el país. Se espera que el debate sobre la legislación dure hasta la madrugada, aunque seguirá en el pleno hasta la próxima semana.

La Ley SAVE, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, exigiría que las personas que se registren para votar en las elecciones federales presenten una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía. Los republicanos han defendido la legislación como un paso hacia el "sentido común".

En la tarde del martes, el Senado votó 51-48 a favor de comenzar el debate. Lisa Murkowski (R-AK) votó en contra y Thom Tillis (R-NC) se abstuvo. Se espera que los republicanos busquen enmendar el proyecto con tópicos a los que llaman "80-20" por su porcentaje de aprobación entre los estadounidenses. Las enmiendas estarían relacionadas con prohibir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos y las cirugías de afirmación de género para menores a nivel nacional.

"Los demócratas quieren que el fraude electoral sea generalizado y fácil"

Momentos después de la votación, los senadores republicanos defendieron el proyecto de ley y criticaron duramente a los demócratas.

"La solución más sencilla suele ser la correcta. La solución más sencilla es muy clara. Los demócratas de esta Cámara quieren que los inmigrantes ilegales voten por ellos. Desean tanto el poder que no dudan en socavar la democracia para intentar hacerse con él. Lo entiendo por su propio interés personal, pero no redunda en beneficio de los hombres y mujeres a los que representan. No beneficia al pueblo estadounidense", expresó el senador Cruz desde el pleno del Senado.

"Ahora bien, es de sentido común que se tenga que mostrar un documento de identidad con fotografía muchas veces al día para demostrar quién se es. Y es de sentido común que todo el mundo deba mostrar un documento de identidad con fotografía cuando acuda a las urnas para emitir su voto", añadió la senadora Blackburn, quien es candidata a gobernadora de Tennessee.

"La Ley SAVE es muy sencilla: se necesita un documento de identidad para votar y una prueba de ciudadanía"

A ellos se sumó el senador Rick Scott (R-FL), quien remarcó la popularidad del proyecto de ley entre los estadounidenses: "La Ley SAVE es muy sencilla. En primer lugar, se necesita un documento de identidad para votar. En segundo lugar, se necesita una prueba de ciudadanía para inscribirse en nuestras elecciones. No se trata de documentos de identidad controvertidos".

Otro de los oradores republicanos del día fue James Lankford (R-OK), quien optó por realizar un argumento más histórico: "Las elecciones se han celebrado de forma habitual a lo largo de la historia de nuestro país desde que se ratificó nuestra Constitución en 1789. Ha sido un rasgo distintivo de los Estados Unidos. Somos la democracia constitucional en funcionamiento más antigua del mundo".

"Lo que nosotros, como republicanos, hemos presentado y llevado a la Cámara y al pleno del Senado no es un proyecto de ley de confianza, sino un proyecto de ley de 'confiar y verificar'. Da un paso más allá de la Ley del Derecho al Voto de 1965, que establecía que solo los ciudadanos podían votar. (...) Así que solo queremos introducir lo más básico y esperamos que todos los estadounidenses puedan respaldar. Que solo los ciudadanos de los Estados Unidos puedan votar y que, antes de inscribirse para votar, tengamos alguna forma de comprobar que realmente se es ciudadano", añadió el republicano de Oklahoma.

Donald Trump ha definido el proyecto de ley como una "prioridad número uno", mientras que John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, ha reiterado que no puede asegurar su aprobación.

La principal traba para la aprobación del proyecto es que no están los votos para eliminar una regla del Senado conocida como filibusterismo (filibuster, en inglés). Esta regla requiere al menos 60 votos (el GOP tiene 53) para terminar el debate sobre un proyecto y someterlo a votación. El presidente Trump ha presionado públicamente para eliminar esta histórica regla, algo que la mayoría de los republicanos del Senado no apoyan.