Trump declara “terminadas” las hostilidades con Irán al cumplirse el plazo legal del Congreso

Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142 (HIMARS) realizando ejercicios de fuego real durante la operación "Epic Fury" en un lugar no revelado.AFP PHOTO/ US ARMY/US CENTRAL COMMAND PUBLIC AFFAIRS

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 1 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump notificó formalmente al Congreso este viernes que las hostilidades con Irán han llegado a su fin. El anuncio se produce precisamente en la fecha límite establecida por la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que limita la acción militar presidencial sin autorización legislativa.

A través de una misiva enviada a los legisladores, el mandatario sostuvo que el cese al fuego vigente y la ausencia de intercambios recientes de disparos marcan el cierre de esta etapa del conflicto.

“Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado”, sentenció Trump en el documento oficial.

El desafío a la Ley de Poderes de Guerra

La maniobra de la Casa Blanca busca desactivar el "reloj de 60 días" que obligaba al presidente a buscar la aprobación del Congreso o retirar las tropas para este 1 de mayo.

Al declarar el fin de las hostilidades activas, la administración argumenta que el plazo legal ya no es aplicable, dándole margen de maniobra adicional en caso de que la situación en el Golfo Pérsico requiera nuevas intervenciones.

Trump ha sido consistente en su postura de que dicha ley es inconstitucional, una visión compartida por diversos predecesores de ambos partidos que consideran que el estatuto vulnera las facultades presidenciales para dirigir las fuerzas armadas.

“Tuvimos un cese al fuego, así que eso te da tiempo adicional”, explicó el presidente a los medios antes de partir hoy hacia Florida.

El mandatario reconoció en su carta que Irán sigue representando una amenaza “significativa” para la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus tropas desplegadas en la región.

Obstruccionismo demócrata y el panorama electoral

Desde la otra acera política, los demócratas han criticado duramente la medida, alegando que el bloqueo naval a las exportaciones petroleras iraníes constituye en sí mismo un acto de hostilidad.

La senadora Jeanne Shaheen, líder demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, arremetió contra la falta de una "estrategia de salida" para lo que calificó como una guerra mal planificada.

“Después de sesenta días de conflicto, el presidente Trump todavía no tiene una estrategia o una vía de salida para esta guerra mal planificada”, afirmó Shaheen en un comunicado.

No obstante, los republicanos en el Congreso han mantenido un frente unido, bloqueando casi unánimemente cualquier resolución que pretenda forzar el fin de las operaciones militares.

Este respaldo legislativo es crucial a seis meses de las elecciones de noviembre, en un contexto donde el conflicto ha impactado los mercados globales de energía y elevado los precios para los consumidores estadounidenses.

Mientras tanto, Teherán intentó enviar una propuesta de negociación a través de mediadores pakistaníes este viernes, pero Trump la rechazó de inmediato.

Fuentes de la administración indicaron que el presidente ya ha recibido informes sobre posibles nuevos ataques militares si Irán no accede a una negociación real bajo los términos de Washington.