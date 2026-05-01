Trump expone su agenda de asequibilidad en un evento con adultos mayores en Florida

Publicado por Joaquín Núñez 1 de mayo, 2026

Donald Trump expuso su agenda de asequibilidad en un evento con adultos mayores en The Villages, Florida. Allí, entre bromas y quejas sobre el funcionamiento del micrófono, enfatizó sobre los recortes de impuestos a la seguridad social y afirmó que la Casa Blanca y los republicanos del Congreso están eliminando el fraude en las listas de seguridad social.

El presidente ingresó ovacionado a The Villages, denominada como la comunidad de jubilados más grande del mundo. Se trata de una comunidad planificada famosa por su ambiente social y una amplia oferta de actividades recreativas para los adultos mayores.

Trump comenzó el discurso bromeando sobre su edad: "¿No les encantaría tener mi edad? ¡Joven y lleno de energía! Bueno, resulta que yo no soy mayor. Soy mucho más joven que ustedes. (...) Ya verán, esta noche saldrán las noticias falsas y dirán: '¡Afirma ser más joven!'".

Posteriormente, promocionó su política de deducción mejorada para personas mayores, a la cual, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aplicaron más de 30 millones de personas.

Además, afirmó que la Casa Blanca y los republicanos del Congreso lograron eliminar a casi "300.000 inmigrantes ilegales de las listas de la seguridad social", añadiendo que también excluyeron "a más de 100.000 inmigrantes de la cobertura de Medicare".

"Lo que realmente estamos haciendo es salvar la seguridad social. Porque estaba plagada de fraudes y a los demócratas no les importaba. No les importa lo más mínimo. Lo único que les importa es Trump. El síndrome de trastorno por Trump, están enfermos. Son unos lunáticos. Estamos lidiando con lunáticos", continuó el presidente.

El Dr. Phil subió al escenario

En un momento del discurso, Trump invitó al escenario al Dr. Phil McGraw, mejor conocido como el Dr. Phil. La celebridad ingresó ovacionada y destacó el trabajo del presidente para que los trabajadores puedan disfrutar más de su dinero.

"Para empezar, nunca se suponía que sus prestaciones fueran a estar sujetas a impuestos. Ese fue el acuerdo que el Gobierno estadounidense hizo con el pueblo estadounidense, y desde 1935 hasta 1983, ese fue el acuerdo. (...) El presidente Trump está intentando recuperar el acuerdo y decir que pueden confiar en que su Gobierno hará lo que les dice que hará", señaló el Dr. Phil.

"Ustedes están pagando impuestos dos veces, y él no está dispuesto a permitir eso. Y las personas mayores son vulnerables porque tienen ingresos fijos y no pueden ganarse la vida para salir de una promesa incumplida en cuanto a la carga fiscal", añadió.