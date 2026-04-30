El GOP usa la reconciliación presupuestaria para inyectar miles de millones al ICE y a la CBP

Publicado por Carlos Dominguez 30 de abril, 2026

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles, por un estrecho margen, una resolución presupuestaria que permite a los republicanos utilizar el proceso de reconciliación para destinar entre $70.000 y $75.000 millones adicionales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza (CBP), sin necesidad del apoyo demócrata.

La votación, que se mantuvo abierta más de cinco horas por negociaciones internas, terminó con un resultado de 214-212, con un voto "presente" del independiente Kevin Kiley. Esta es la primera fase de un plan de dos pasos impulsado por la Casa Blanca para resolver el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ya lleva más de diez semanas.

La resolución, que ya había sido aprobada por el Senado la semana pasada por 50-48, abre la puerta a redactar un proyecto de ley de reconciliación que solo requerirá mayoría simple en el Senado, evitando el filibusterismo. El objetivo es financiar las agencias de inmigración durante el resto del mandato del presidente Trump.

Tensiones internas y concesiones de último minuto

La aprobación no fue nada sencilla. Una rebelión interna de varios republicanos, impulsada por descontentos con el Farm Bill, amenazó con bloquear la votación durante varias horas. El presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-La.), tuvo que intervenir personalmente para negociar entre las distintas facciones de su partido y evitar un nuevo fracaso.

En el pleno, el presidente del Comité Presupuestario, Jodey Arrington (R-Texas), defendió la medida con contundencia: "¿Qué opción tenemos? Ellos quieren dejar sin fondos a ICE y a la Patrulla Fronteriza".

Por su parte, Johnson reconoció la complejidad del momento y la necesidad de llegar a un acuerdo interno: "Sí, vamos a tener una gran reunión familiar aquí. Vamos a poner a todo el mundo en la misma página".

Finalmente, se logró un acuerdo de última hora: la controvertida disposición sobre la venta permanente de combustible E15 fue retirada del Farm Bill y se votará de forma independiente durante el mes de mayo.