La Cámara aprueba la Ley SAVE, la reforma electoral republicana que obligaría a los votantes a mostrar una identificación

Publicado por Joaquín Núñez 11 de febrero, 2026

La Cámara de Representantes aprobó la Ley SAVE y envió el proyecto al Senado. Se trata de una reforma electoral que exigiría que las personas que se registren para votar en las elecciones federales presenten una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía. Los republicanos han defendido la legislación como un paso hacia el "sentido común".

La votación terminó con 218 votos a favor y 213 en contra. Henry Cuellar (D-TX) fue el único demócrata en votar a favor.

En concreto, el proyecto modificaría la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 (NVRA) para permitir que los estados puedan exigir una prueba de ciudadanía al registrar un votante en elecciones federales.

La legislación, impulsada por Chip Roy (R-TX) en la Cámara y por Mike Lee (R-UT) en el Senado, cuenta también con el apoyo del presidente Donald Trump. Para aprobarla en la Cámara Alta, el GOP necesitará al menos 60 votos. Algunos republicanos están presionando al líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune (R-SD), para que autorice una votación para eliminar esta regla, conocida como Filibusterismo (Filibuster, en inglés).

"Todo lo que hemos hecho esta noche en esta sencilla ley es aplicar el sentido común. La Ley SAVE establece que hay que tener una prueba de ciudadanía antes de registrarse para votar en las elecciones federales. La ley ya lo establece, pero tenemos que asegurarnos de que se cumpla. Y la segunda parte, lo que hemos añadido esta noche y que forma parte de la Ley SAVE, es el segundo requisito, el requisito de sentido común de que se tenga un documento de identidad con fotografía para poder votar. (...) Todo el mundo en el país entiende la necesidad de eso, entiende lo sencillo que es y lo importante que es. Y los únicos que se oponen son los que quieren engañar a nuestro sistema", expresó Johnson en una conferencia de prensa posterior a la votación.

"¿Seguirán los demócratas del Senado complaciendo a su base de extrema izquierda, o finalmente se unirán a la abrumadora mayoría de estadounidenses en esta reforma de sentido común? Pero les diré esto, una vez más, los republicanos hemos demostrado que somos el partido del sentido común. Somos el partido que está cumpliendo exactamente con lo que el pueblo estadounidense nos envió aquí a hacer, y seguiremos haciéndolo", añadió.