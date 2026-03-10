John Thune llevará la Ley SAVE a votación en el Senado, pero no puede garantizar su aprobación

Publicado por Joaquín Núñez 10 de marzo, 2026

John Thune (R-SD) aseguró que enviará a votación la Ley SAVE, una propuesta de reforma electoral republicana. El proyecto exigiría que las personas que se registren para votar en las elecciones federales presenten una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía. Sin embargo, el líder de la mayoría republicana en el Senado remarcó que no puede garantizar una votación exitosa.

La principal traba para la aprobación del proyecto es que no están los votos para eliminar una regla del Senado conocida como filibusterismo (filibuster, en inglés). Esta requiere al menos 60 votos (el GOP tiene 53) para terminar el debate sobre un proyecto y someterlo a votación. Incluso Donald Trump ha presionado públicamente para eliminar esta histórica regla, algo que la mayoría de los republicanos del Senado no apoyan.

"Ese debate se celebrará. Pero, como he dicho, puedo garantizar el debate. Puedo garantizar la votación. Lo que no puedo garantizar es el resultado", declaró Thune en una conferencia de prensa junto a otros líderes republicanos.

En adición, no se mostró optimista sobre la posibilidad de conseguir siete votos demócratas para aprobar la Ley SAVE, que obtuvo el visto bueno de la Cámara de Representantes.

"Creo que hay muchos optimistas, y lo agradezco, y mucha pasión y energía para conseguir un resultado. Pero para conseguir un resultado se necesitarían los votos de los demócratas. (...) Y, ya sabes, les daremos una oportunidad. Como he dicho, tendrán la oportunidad de votar a favor o en contra. Pero me sorprendería mucho, mucho", añadió.

En concreto, el proyecto modificaría la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 (NVRA) para permitir que los estados puedan exigir una prueba de ciudadanía al registrar un votante en elecciones federales. En adición, agregaría el requisito de mostrar un documento de identidad con fotografía a la hora de votar. Los republicanos han defendido la legislación como un paso hacia el "sentido común".