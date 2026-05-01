El bloqueo naval de EEUU en el Golfo de Omán ya le ha costado a Irán 4.800 millones de dólares

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 1 de mayo, 2026

La estrategia de asfixia económica que la Administración Trump puso en marcha contra el régimen iraní está dando resultados concretos. Los ingresos por exportaciones petroleras que Teherán ha dejado de percibir desde mediados de abril rondan los $4.800 millones, una cifra que el propio Departamento de Guerra estadounidense reconoció esta semana y que confirma la magnitud del cerco marítimo desplegado en el Golfo de Omán.

Los datos fueron divulgados por Axios este viernes, citando a fuentes del Pentágono. Según el reporte, desde que comenzó la operación, el 13 de abril, la Marina estadounidense interceptó y obligó a desviarse a más de 40 embarcaciones que intentaron cruzar el cerco con petróleo iraní u otra mercadería considerada de contrabando. Dos buques fueron directamente incautados.

El cuello de botella ya ha provocado que 31 buques tanque, cargados con 53 millones de barriles, permanecen detenidos sin poder seguir su viaje hacia el destino final. La cifra adquiere otra dimensión si se considera que las terminales de almacenamiento iraníes en tierra firme están copadas, lo que ha obligado a Teherán a improvisar una solución momentánea, utilizando tanqueros viejos como depósitos flotantes.

Algunos otros, según las fuentes consultadas por Axios, están eligiendo rutas más extensas y costosas hacia China para esquivar la interceptación de la flota estadounidense.

El analista Gregory Brew, del Eurasia Group, advirtió que a Irán le quedan "varias semanas, o quizás un mes" antes de quedarse sin capacidad de almacenamiento, momento en el cual no le quedaría otra alternativa que cerrar pozos.

Para la Administración Trump, el bloqueo es la principal herramienta de presión sobre la mesa de negociaciones, en una etapa de la guerra que los analistas describen como una "guerra fría" caliente, con avances y retrocesos diplomáticos semanales por no decir diarios. La lógica del bloqueo estadounidense es, básicamente, responder con su propia medicina a Irán que bloqueó el Estrecho de Ormuz dejando barcos atrapados.

Mientras tanto, la creatividad de Irán para sortear el bloqueo estadounidense también empieza a documentarse. Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, una plataforma especializada en el rastreo de buques petroleros, explicó a Axios que un gran tanquero llamado "HUGE" logró eludir la interdicción navegando pegado a las costas de Pakistán e India hasta alcanzar el Estrecho de Malaca, en aguas malayas, donde habitualmente el crudo se transfiere a otros buques con destino a puertos chinos.

Madani, sin embargo, anticipó un escenario más dramático para las próximas semanas, a medida que Irán no tenga más capacidad de almacenamiento: los iraníes, afirmó, podrían estar esperando el momento justo para una "gran fuga" nocturna y masiva, una vez que tengan suficientes reservas almacenadas cerca de la frontera con Pakistán.