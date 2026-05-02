Trump respalda al congresista Andy Barr para suceder a Mitch McConnell en el Senado

Publicado por Joaquín Núñez 1 de mayo, 2026

Donald Trump respaldó al congresista Andy Barr para las elecciones al Senado en Kentucky. Tras meses de especulaciones sobre a qué candidato respaldaría el presidente para suceder a Mitch McConnell, Trump anunció su preferencia por Barr en su cuenta de Truth Social.

El retiro de McConnell, quien lleva en la Cámara Alta desde 1985, abrió la puerta para unas reñidas primarias republicanas. El favorito inicial para ganar la nominación era Daniel Cameron, exfiscal general del estado y candidato a gobernador en 2023. Cameron, muy ligado a la figura de McConnell, cuenta con un alto reconocimiento de nombre que le permitió liderar en todas las encuestas hasta enero, cuando Barr le quitó el liderazgo.

Según el promedio de encuestas del sitio web 270toWin, Barr lidera con el 28%, seguido por el 21% de Cameron y el 15% de Nate Morris, un empresario que se posicionó como el candidato más alineado con el ala MAGA del Partido Republicano. Morris había sido respaldado por Elon Musk, Steve Bannon, Vivek Ramaswamy, el senador Bernie Moreno y Charlie Kirk. Poco antes de respaldar a Barr, Trump le pidió a Morris que retire su nombre de la contienda para servir como embajador, algo que el empresario aceptó.

"Andy es el único candidato capaz de derrotar fácilmente al demócrata en lo que serán unas de las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos. Ayudará a garantizar la victoria frente a estos matones de la izquierda radical que están destruyendo el país", escribió Trump en Truth Social.

"En el Senado, Andy luchará sin descanso para hacer crecer nuestra economía, reducir los impuestos y las regulaciones, defender los intereses de nuestros increíbles agricultores y ganaderos, promover el 'MADE IN THE USA', dar rienda suelta al dominio energético estadounidense, mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia de los migrantes, fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestros veteranos, salvaguardar nuestras elecciones y defender nuestra Segunda Enmienda, siempre bajo asedio", añadió.

Además, el presidente subrayó que Barr estaría a favor de eliminar el filibusterismo en el Senado. Actualmente, Trump no tiene suficientes senadores republicanos a favor de esta idea, que eliminaría el umbral de 60 votos para terminar el debate sobre una ley en el Senado.

Barr arribó a la Cámara de Representantes en enero del 2013 y actualmente es miembro del Comité de Servicios Financieros, donde se desempeña como presidente del influyente Subcomité de Instituciones Financieras y Política Monetaria. Él mismo se describe como "un defensor de las familias, los agricultores y los propietarios de pequeñas empresas de Kentucky".

El congresista cuenta también con el respaldo de más de diez de sus colegas, entre ellos, Steve Scalise, Elise Stefanik, Ryan Zinke y Ronny Jackson. Además, tiene el apoyo de la activista Riley Gaines, quien participó en algunos anuncios de campaña.