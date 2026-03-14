Una de las guardias que vigilaba a Epstein la noche de su muerte testificará ante la Cámara de Representantes

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de marzo, 2026

El representante republicano por Kentucky, James Comer, anunció este viernes que una exoficial correccional que estaba de servicio la noche en que el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein murió en una cárcel de Nueva York tiene previsto testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Comer detalló que la exguardia Tova Noel participará en una “entrevista transcrita” con el panel el 26 de marzo como parte de su investigación en curso.

El anuncio de Comer tiene lugar pocos meses después de que la Administración del presidente Donald Trump decidiera desclasificar los documentos relacionados con la investigación del caso Epstein, lo cual ha desatado un escándalo a nivel mundial, tomando en cuenta no solamente la enorme cantidad de detalles turbios que han salido a la luz, sino también la enorme cantidad de celebridades involucradas con él. El magnate y delincuente sexual se suicidó el 10 de agosto del año 2019, en un acontecimiento que generó mucha polémica debido al escepticismo que desde entonces ha existido en relación con los detalles que rodearon su muerte, con algunas figuras sospechando que Epstein pudo haber sido asesinado.

En una carta dirigida a Noel, Comer señaló que el comité cree que ella podría poseer información relevante relacionada con la investigación. “Debido a informes públicos, documentos publicados por el Departamento de Justicia y documentos obtenidos por el Comité, el Comité cree que usted tiene información que ayudará en su investigación”, escribió Comer.

Dormidos y navegando por internet

Noel y otro oficial asignado al Centro Correccional Metropolitano fueron acusados de estar dormidos y navegando por internet en lugar de realizar las revisiones requeridas a Epstein durante la noche de su muerte en el 2019. Según los fiscales, tanto Noel como el otro guardia falsificaron posteriormente los registros oficiales de la prisión para indicar que habían realizado las rondas obligatorias antes de que Epstein fuera encontrado inconsciente en su celda. El médico forense de Nueva York determinó posteriormente que la muerte de Epstein fue un suicidio, con los dos oficiales alcanzando eventualmente un acuerdo con los fiscales federales al firmar un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia, lo que les permite evitar cumplir tiempo en prisión.

Además de Noel, los legisladores también están buscando entrevistar a varias figuras prominentes que han sido vinculadas con Epstein a lo largo de los años. Entre las personas que el comité espera interrogar se encuentran Leon Black, Sarah Kellen, Ted Waitt, Kathryn Ruemmler, Doug Band, Lesley Groff y Bill Gates.