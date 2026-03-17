“Un presidente no debería tener discapacidades”: Trump sugiere que la dislexia de Newsom lo descalifica para la presidencia

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump sugirió este lunes que la dislexia del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, debería ser un motivo de peso para descalificarlo automáticamente de la presidencia, en momentos en los que el líder de izquierdas es ampliamente visto como un posible contendiente para 2028. Hablando con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario republicano calificó al gobernador como una persona con bajo coeficiente intelectual para luego hacer mención a sus dificultades de aprendizaje. “Gavin ‘Newscum’ ha admitido que es — que tiene discapacidades de aprendizaje. Honestamente, estoy totalmente a favor de las personas con discapacidades de aprendizaje, pero no para mi presidente. No quiero — creo que un presidente no debería tener discapacidades de aprendizaje, ¿de acuerdo?”, dijo Trump.

De igual forma, el presidente continuó con sus críticas al comentar: “Y sé que es muy controvertido decir algo tan horrible. El presidente de los Estados Unidos, Gavin Newscum, admitió que tiene discapacidades de aprendizaje, dislexia. Todo en él es tonto”. El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, respaldó los comentarios de Trump en un comunicado, diciendo: “El presidente Trump tiene razón. Gavin Newscum es el peor gobernador de Estados Unidos y también puede ser el más tonto”.

En respuesta a las declaraciones de Trump, un portavoz de Newsom, Izzy Gardon, respondió burlándose de las declaraciones del presidente en la red social X, escribiendo: “Donald Trump llama a Gavin Newsom el presidente de los Estados Unidos”.