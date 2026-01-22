Los Clinton, en desacato por el caso Epstein: ¿pueden ir a prisión?

Publicado por Carlos Dominguez 22 de enero, 2026

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes votó el miércoles de manera bipartidista a favor de presentar dos resoluciones que recomiendan que la Cámara de Representantes declare en desacato al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por desobedecer citaciones relacionadas con su investigación sobre el caso Epstein.

El comité de la Cámara votó, con un resultado de 34 a 8, a favor de enviar la resolución contra Bill Clinton a votación en el pleno. También aprobó avanzar una resolución para declarar en desacato a Hillary Clinton por el mismo motivo, aunque esta fue aprobada por un margen menor de 28 a 15.

El desacato es un mecanismo legal que el Congreso utiliza en contadas ocasiones y que puede acarrear hasta un año de prisión y una multa de hasta $100.000. Sin embargo, la votación del comité es solo el primer paso: la Cámara en pleno aún debe aprobar la medida antes de que pueda enviarse al Departamento de Justicia (DOJ) para su posible enjuiciamiento.

Si la resolución obtiene la mayoría simple necesaria para ser aprobada en la Cámara, el DOJ tendrá que decidir si procede o no con cargos penales. No se espera que la Cámara trate la resolución esta semana, según indicó a Axios una fuente familiarizada con el asunto.

Los Clinton respondieron con "desafío, retrasos y obstrucción"

Bill y Hillary Clinton aplazaron en repetidas ocasiones sus declaraciones programadas ante el comité de la Cámara, inicialmente previstas para octubre de 2025 y luego trasladadas a mediados de diciembre, alegando en ambos casos la necesidad de asistir a un funeral. El comité señaló que estaba dispuesto a acomodar sus agendas si proponían fechas firmes en enero, pero ninguno lo hizo. Como resultado, se emitieron nuevas citaciones: la declaración de Bill Clinton se fijó para el 13 de enero de 2026 y la de Hillary Clinton para el 14 de enero de 2026. Ninguno de los dos compareció en las fechas asignadas.

"Estas citaciones bipartidistas para los Clinton fueron aprobadas por unanimidad y emitidas hace más de cinco meses como parte de la investigación del Comité sobre Jeffrey Epstein. Los Clinton estaban legalmente obligados a comparecer y, en cambio, respondieron a nuestras negociaciones de buena fe con desafío, retrasos y obstrucción. El Comité está tomando las medidas necesarias para defender la autoridad investigadora del Congreso y ahora insta a toda la Cámara a actuar con rapidez para que los Clinton rindan cuentas", declaró el martes el presidente del Comité de Supervisión, James Comer (R‑Ky.), tras la aprobación de ambas resoluciones.

Comer también ofreció declaraciones durante la sesión, subrayando que el Comité no toma esta medida a la ligera, pero debe responsabilizar a los Clinton por su negativa a cumplir con las citaciones. Señaló que "el testimonio de los Clinton es fundamental para comprender la red de tráfico sexual de Epstein y las formas en que buscó ganarse favores e influencia para protegerse del escrutinio".

Comer concluyó que el Congreso debe hacer lo necesario para mantener su autoridad investigadora y demostrar al pueblo estadounidense que la justicia se aplica por igual, sin importar la posición, el linaje o el prestigio.

El apellido no les da "derecho a un trato especial"

Las negociaciones para obtener el testimonio de Bill Clinton se frustraron el martes, luego de que James Comer, rechazara una propuesta que le habría permitido al exmandatario declarar en Nueva York sin una transcripción oficial y sin la asistencia completa del comité.

“Las últimas exigencias de los Clinton dejan claro que creen que su apellido les da derecho a un trato especial”, escribió Comer en un comunicado el martes. "Las citaciones bipartidistas del Comité de Supervisión de la Cámara exigen que los Clinton comparezcan para declaraciones bajo juramento y con transcripción. El expresidente Clinton tiene un historial documentado de utilizar el lenguaje para eludir preguntas, de haber respondido falsamente bajo juramento y de haber sido sometido a un juicio político y suspendido del ejercicio de la abogacía como consecuencia", añadió.

Durante una declaración jurada en el marco de una demanda por acoso sexual presentada por Paula Jones en 1998, Bill Clinton negó haber tenido una relación sexual con Monica Lewinsky. Posteriormente, pruebas físicas y testimonios demostraron que esa afirmación era falsa.

“La ausencia de una transcripción oficial es una exigencia indefendible que resulta insultante para el pueblo estadounidense, que exige respuestas sobre los crímenes de Epstein”, exclamó Comer.

El caso Navarro, un precedente importante

Los exasesores de la Casa Blanca Steve Bannon y Peter Navarro fueron declarados en desacato por la Cámara en pleno, procesados, condenados y obligados a cumplir una pena en una prisión federal tras negarse a testificar ante el Comité Selecto de la Cámara sobre el 6 de enero.

"La diferencia con Clinton es que no se invocó ningún privilegio ejecutivo y él se enfrenta a un comité debidamente autorizado", dijo Navarro al New York Post el martes. "Si recibe una citación, tiene que presentarse. Punto final".

Durante la Administración Biden, el DOJ presentó cargos contra Bannon y Navarro, y ambos cumplieron sentencias de cuatro meses en 2024 antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.