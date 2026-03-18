Irán confirma la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Publicado por Sabrina Martin 17 de marzo, 2026

Irán confirmó este martes la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, después de que Israel informara que había sido abatido en un bombardeo realizado la noche anterior en Teherán.

La confirmación se produjo a través de un mensaje publicado en la cuenta de X asociada al funcionario, donde se difundió su fotografía y se anunció su muerte calificándolo como “mártir”. Posteriormente, la oficina de información del régimen iraní reafirmó oficialmente el fallecimiento.

De acuerdo con el propio Consejo Supremo de Seguridad Nacional, citado por la agencia judicial Mizan, el ataque también causó la muerte del hijo de Larijani, de uno de sus adjuntos y de varios de sus guardaespaldas.

Una figura influyente dentro del sistema iraní cargos de alto nivel dentro del aparato político iraní durante años. Entre ellos, se desempeñó como presidente del parlamento hasta 2020 y era considerado una importante figura del régimen.

Según la información disponible, se le veía como una figura de transición dentro de la estructura política del país tras la muerte del antiguo líder supremo, Ali Khamenei, quien falleció en ataques selectivos contra su complejo el primer día de la operación militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel.

El nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, hijo del ayatolá, no ha aparecido públicamente desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre. Larijani había ocupadodurante años. Entre ellos, se desempeñó como presidente del parlamento hasta 2020 y era considerado una importante figura del régimen.Según la información disponible, se le veía como una figura de transición dentro de la estructura política del país tras la muerte del, quien falleció en ataques selectivos contra su complejo el primer día de la operación militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel.i, hijo del ayatolá, no ha aparecido públicamente desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre.

Otro comandante iraní muerto en ataques

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron también el martes que Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij, fue “eliminado” en otro ataque.

En un mensaje publicado en X, el ejército israelí señaló que bajo el mando de Soleimani la fuerza Basij lideró operaciones de represión dentro de Irán que incluyeron el uso de violencia severa, arrestos masivos y fuerza contra manifestantes civiles.

Amenazas de venganza y respuesta iraní



El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica prometió vengar la muerte de quienes han fallecido en el conflicto, en un comunicado difundido por la agencia estatal Fars.

En la declaración, el organismo afirmó que la muerte de Larijani y de otros “mártires” fortalecerá lo que describió como un “despertar nacional” frente a lo que denominó el frente global de “arrogancia y sionismo internacional”.

Mientras tanto, Irán ya ha respondido al conflicto atacando intereses estadounidenses e israelíes en estados vecinos del Golfo y restringiendo de facto el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz, en un intento de aumentar la presión económica para poner fin a la guerra.