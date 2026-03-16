Trump estalla contra la Justicia: durísimas publicaciones contra los "jueces políticos" y contra el Tribunal Supremo

Publicado por Israel Duro 16 de marzo, 2026

La guerra de Oriente Medio no es el único frente en el que Donald Trump está escalando un conflicto. En casa, el presidente lanzó dos bombas nucleares en forma de publicaciones en Truth Social contra la Justicia nacional y contra el Tribunal Supremo y los "jueces políticos" en particular.

El presidente no se mordió la lengua para arremeter con todo contra el Tribunal Supremo, al que acusó de haberse "convertido en poco más que una organización política injusta y utilizada como arma" contra él y los republicanos. Además, apuntó que "Este tribunal, totalmente incompetente y vergonzoso, no es lo que nuestros maravillosos fundadores pretendían cuando crearon el Tribunal Supremo de los Estados Unidos".

"Los jueces demócratas siempre votan a los demócratas: ¡siempre se mantienen unidos!"

Unos elogios que tienen su origen en el fallo que tumbó los aranceles recíprocos del presidente, "la decisión que más me importaba", en sus propias palabras.

"El Tribunal sabía cuál era mi postura, lo mucho que deseaba esta victoria para nuestro país, y, sin embargo, decidió, potencialmente, regalar billones de dólares a países y empresas que llevan décadas aprovechándose de Estados Unidos. Nuestro Tribunal Supremo ha hecho muy felices a esos países, pero, tal y como señaló el Tribunal, tengo el derecho absoluto a imponer aranceles de otra forma, y ya he empezado a hacerlo".

Trump lamentó que, mientras que "los jueces demócratas siempre votan a los demócratas: ¡siempre se mantienen unidos!", los republicanos "muestran abiertamente su falta de respeto hacia los presidentes que los nombran para el cargo más alto del país, el de juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y se esfuerzan por demostrar, con sentencias e intenciones erróneas e injustas, lo 'honestos', 'independientes' y 'legítimos' que son".

Unas críticas de las que dejó fuera a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas, y Brett Kavanaugh, a quienes agradeció "su sabiduría y valentía en relación con los ARANCELES, y por comprender, además de lo que dicta la ley, que nuestros 'competidores hostiles' no deben ser indemnizados ni recompensados por las décadas de daños que han causado a LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA".

Un desahogo que Trump considera que "sólo me causará problemas en el futuro", pero que sentía que, "como presidente" tenía "la obligación de decir la VERDAD".

"Los tribunales tratan a los republicanos, y a mí, de forma tan injusta"

Poco después el blanco de sus críticas fueron contra los tribunales estadounidenses, a los que acusó de estar "altamente politizados". El motivo de esta publicación fue fallo del juez James Boasberg, una de las bestias negras para sus órdenes ejecutivas hasta la fecha, que tumbó recientemente las citaciones a Jerome Powell ante los tribunales por considerarlas "motivadas políticamente".

Algo que, para el presidente, está ocurriendo justo al contrario, con los republicanos -y él en primer lugar- en el punto de mira de este tipo de jueces:

"Los tribunales tratan a los republicanos, y a mí, de forma tan injusta, y siempre parecen proteger a quienes no deberían proteger. Están altamente politizados. ¡Los casos no importan, lo que importa es el juez! Por ejemplo, ¿cómo es posible que a este pésimo presidente de la Reserva Federal, Jerome 'Demasiado tarde' Powell, ni siquiera se le permita ser investigado por el horrible trabajo que hace?".

Trump reclama que se castigue al juez Boasberg por su "sesgo partidista"

Trump denunció que sus duras críticas contra Powell fueron usadas por Boasberg contra él, en lugar de investigar las acusaciones contra el presidente de la Fed:

"Critiqué duramente a Jerome 'Demasiado Tarde' por su pésimo desempeño a lo largo de su mandato, que es o bien una incompetencia flagrante, una deshonestidad total, o ambas cosas, y, a cambio de esta crítica bien justificada, he sido acusado de forma cruel e injusta, como de costumbre, por un juez excéntrico, desagradable, deshonesto y totalmente fuera de control llamado James Boasberg, un hombre que padece el síndrome de trastorno por Trump (TDS) en su forma más grave y que lleva años «persiguiendo» a mi gente y a mí".

Tras comprobar que "en un caso tras otro, Boasberg ha mostrado un sesgo partidista y un desprecio abiertos, flagrantes y extremos hacia los republicanos y la Administración Trump", el presidente reclamó que, "para preservar la integridad del poder judicial, debería ser apartado de todos los casos que nos conciernen y ser objeto de medidas disciplinarias severas, al igual que muchos otros jueces corruptos que, por desgracia, nuestro país ha tenido que soportar".