El misterio de Banksy: la identidad más esquiva del arte contemporáneo, ¿finalmente al descubierto?

Publicado por Diane Hernández 17 de marzo, 2026

Durante más de tres décadas, Banksy ha sido sinónimo de anonimato, provocación y arte con carga política. Sus obras han aparecido de forma inesperada en muros de ciudades de todo el mundo, siempre acompañadas de una pregunta sin respuesta: ¿quién está detrás?

Ahora, una investigación de Reuters sostiene haber identificado al artista como Robin Gunningham, un hombre de 51 años originario de Bristol. No es la primera vez que este nombre surge, pero el nuevo informe reúne documentos judiciales, registros públicos y testimonios que refuerzan la hipótesis.

Uno de los hallazgos más llamativos es que Gunningham habría cambiado legalmente su nombre a 'David Jones' en 2008, una de las combinaciones más comunes en Reino Unido. Una decisión que, lejos de ocultarlo en la sombra, lo habría protegido a plena luz: ser nadie para poder ser cualquiera.

Un rastro entre muros, guerras y detenciones

La investigación reconstruye el recorrido del artista a través de episodios dispersos pero reveladores. Entre ellos, un arresto en Nueva York en el año 2000 tras intervenir un anuncio publicitario en plena ciudad, donde habría dejado incluso una confesión firmada.

También se rastrean movimientos más recientes, como su presencia en Ucrania en 2022, donde aparecieron murales en zonas afectadas por la guerra. Testigos describieron a un grupo trabajando rápidamente y con el rostro cubierto, en una escena que encaja con el método habitual del artista.

Durante años, uno de los nombres más asociados al misterio fue el de Robert Del Naja. Sin embargo, el reportaje concluye que, aunque ambos coincidieron en algunos lugares, su relación sería más de colaboración que de identidad compartida.

El arte, el mercado y la provocación

Más allá de su identidad, el fenómeno Banksy ha redefinido los límites entre arte urbano y mercado global. Obras como Girl with Balloon se han convertido en iconos culturales, mientras que otras han alcanzado cifras millonarias en subastas.

En 2018, el artista sorprendió al mundo cuando una de sus piezas se autodestruyó justo después de ser vendida, transformándose en Love is in the Bin. El gesto fue interpretado como una crítica directa al sistema que comercializa el arte nacido en la calle.

El valor del anonimato Los representantes legales del artista han rechazado parte de las conclusiones del informe y defienden que su anonimato cumple una función esencial: proteger la libertad de expresión. Según su entorno, Banksy ha sido objeto de amenazas y comportamientos obsesivos, lo que refuerza la necesidad de mantener su identidad en secreto.

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​En este sentido, su invisibilidad no sería una excentricidad, sino una herramienta: una forma de poder decir lo que otros no pueden.

Un misterio que quizá no deba resolverse

Aunque las pruebas apuntan con mayor claridad que nunca hacia una identidad concreta, la figura de Banksy parece resistirse a ser definida por un nombre.

Porque tal vez el verdadero impacto de su obra no reside en quién la firma, sino en lo que provoca. En esa imagen que aparece de repente en un muro y obliga a detenerse, a pensar, a incomodar.

Si algo deja esta investigación no es solo una posible respuesta, sino una nueva pregunta: ¿pierde fuerza el mito cuando se revela la persona, o se vuelve, precisamente por eso, más humano?

Quizá Banksy siempre fue eso: alguien lo suficientemente común como para desaparecer entre la multitud… y lo suficientemente brillante como para que el mundo entero lo estuviera buscando.