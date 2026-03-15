Trump mantiene en suspenso su respaldo en la carrera republicana por el Senado en Texas mientras Cornyn y Paxton buscan su apoyo

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este sábado durante una entrevista con NBC News que, si bien ve tanto al senador John Cornyn como al fiscal general de Texas Ken Paxton como figuras republicanas con altas probabilidades de hacerse con un escaño del Senado de Estados Unidos en Texas, aún no ha decidido cuál de los dos respaldará en la observada segunda vuelta de las primarias republicanas para dicho evento electoral. A pesar de esto, el mandatario republicano aseguró que dicha decisión será tomada muy pronto.

“Se lo haré saber durante la próxima semana más o menos”, afirmó Trump cuando se le preguntó si tiene previsto respaldar a Cornyn. “Me gusta. Siempre me ha gustado”, explicó Trump, quien también agregó que espera llegar a una decisión pronto, sugiriendo que el resultado podría depender en parte del apoyo republicano a una legislación electoral que respalda. “Mucho tiene que ver con la SAVE America Act. Mucho va a determinar — los republicanos tienen que aprobar eso, porque eso asegurará la votación en este país”, dijo.

En busca del apoyo de Trump

La contienda electoral que enfrenta a Cornyn y Paxton tiene lugar luego de que ninguno lograra una victoria decisiva en la primera ronda de votación, forzándolos a enfrentarse en una segunda vuelta el 26 de mayo. Ambas figuras han estado buscando el respaldo de Trump a medida que la contienda se dirige hacia la segunda vuelta. Paxton ha promovido la eliminación del filibuster legislativo del Senado para poder aprobar la medida electoral respaldada por Trump.

El presidente también indicó que aún no está seguro de cuál candidato republicano sería más fuerte en una elección general. “He escuchado eso. No lo sé. Quiero decir, no lo sé. No sé que eso sea un hecho”, dijo Trump en relación con las dudas sobre la capacidad de Cornyn para ganar. “Pero me gusta. Siempre me ha gustado. Me gustan mucho ambos candidatos”.

Trump descartó las sugerencias de que Paxton podría tener dificultades en una elección general, señalando que cree que cualquiera de los dos republicanos podría ganar. “No, creo que ambos ganan”, dijo Trump, mientras describía al candidato demócrata James Talarico como “tan débil”.

Aunque Trump no detalló un factor específico que determinaría su respaldo, reiteró en varias ocasiones la importancia de aprobar la SAVE America Act.