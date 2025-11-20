Trump promulgó firma la ley que obliga al DOJ a divulgar todos los archivos de Epstein

Publicado por Joaquín Núñez 19 de noviembre, 2025

Donald Trump firmó la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos y registros relacionados con Jeffrey Epstein que no estén clasificados. El proyecto había sido aprobado por amplias mayorías bipartidistas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Además de la publicación de registros y comunicaciones, así como también "material de investigación" sobre el caso. Incluso exige la divulgación de una lista de todos los funcionarios de Gobierno o personas "políticamente expuesta" que aparezcan al menos mencionados en esos archivos.

Momentos después de promulgar el proyecto de ley, el presidente se expresó en su cuenta de Truth Social, explicando la relación entre Epstein y el Partido Demócrata.

"Jeffrey Epstein, acusado por el Departamento de Justicia de Trump en 2019 (¡no por los demócratas!), fue demócrata toda su vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y estaba muy vinculado a muchas figuras conocidas del partido, como Bill Clinton (que viajó en su avión 26 veces), Larry Summers (que acaba de renunciar a muchos consejos de administración, incluido el de Harvard), el activista político Reid Hoffman, el líder de la minoría Hakeem Jeffries (quien le pidió a Epstein que donara a su campaña DESPUÉS de que Epstein fuera acusado), la congresista demócrata Stacey Plaskett y muchos más", escribió.

En cuanto a Summers, quien fue secretario del Tesoro durante la Administración Clinton y asesor de Barack Obama, admitió recientemente haber mantenido comunicaciones inapropiadas con Epstein durante años. Sobre la congresista Plaskett, intercambió mensajes con el magnate durante una audiencia del Congreso, durante la cual él le sugería qué preguntas realizar. Incluso le escribió un "buen trabajo" después de la audiencia.

De vuelta al mensaje del republicano, afirmó que los demócratas están impulsando ahora la agenda de Epstein para intentar distraer a los estadounidenses de sus "logros". Sin embargo, señaló que este "engaño" se volverá en su contra.

"Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de cincuenta mil páginas de documentos. No lo olviden: la Administración Biden no entregó ni un solo expediente o página relacionados con el demócrata Epstein, ni siquiera hablaron de él. Los demócratas han utilizado el tema 'Epstein', que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer la atención de nuestras INCREÍBLES victorias", añadió Trump.