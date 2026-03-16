Trump nombra a JD Vance como “zar del fraude” para combatir el despilfarro a nivel federal y estatal

Publicado por Joaquín Núñez 16 de marzo, 2026

Donald Trump nombró oficialmente a JD Vance a cargo del Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude. El presidente protagonizó la firma de la orden ejecutiva en el Salón Oval, en la que también participó el vicepresidente. Allí, Trump aseguró que la Casa Blanca trabajará con los gobiernos estatales y locales para terminar con el despilfarro del dinero de los contribuyentes.

Durante el evento, Trump bautizó a Vance como el 'zar del fraude' y lo describió como una persona "brillante" para librar esta batalla. El republicano ya había anticipado la creación de un grupo de trabajo contra el fraude durante su discurso del Estado de la Unión.

"A la luz de las numerosas revelaciones de fraude en programas financiados con fondos federales en estados como Minnesota y California, la orden ejecutiva que tienen ante ustedes creará un nuevo grupo de trabajo destinado a erradicar dicho fraude, devolviendo a los contribuyentes estadounidenses lo que podría ascender a miles de millones, decenas de miles de millones o incluso cientos de miles de millones de dólares", explicó el secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf.

La orden ejecutiva firmada por el presidente instruye al grupo de trabajo a desarrollar una estrategia nacional contra el fraude que afecta a los programas administrados por los gobiernos estatales y locales para proporcionar vivienda, alimentos, asistencia médica y financiera.

Recientemente, dos episodios de posible fraude con fondos públicos atrajeron la atención nacional en Minnesota y Massachusetts.

"Cuando empezamos a hablar de este problema, el presidente dejó muy claro que quería que nos tomáramos en serio el problema del fraude, porque nadie lo había hecho hasta que él llegó a la presidencia. Empezamos a darnos cuenta de que una gran laguna que existía era que las agencias del Gobierno no se comunicaban entre sí. Así que el Tesoro tenía pruebas de fraude financiero, pero no se lo comunicaba al Departamento de Justicia. El Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía pruebas de fraude en Medicaid, pero no se lo comunicaba al Departamento del Tesoro. Así que lo que hace esta orden ejecutiva es obligar a todo el aparato del Gobierno federal a hacer dos cosas: detener el fraude a los contribuyentes estadounidenses y asegurarse de que las prestaciones que por derecho deben ir a parar a los ciudadanos estadounidenses, vayan a parar a los ciudadanos estadounidenses y no a los estafadores", señaló el vicepresidente Vance.

Más adelante, un reportero le preguntó a Trump por qué pensaba que otros líderes no habían ido tan directamente contra el fraude, a lo que respondió lo siguiente: "Porque son unos corruptos. Ganan dinero, ganan poder, como con los somalíes. Hacen un trato con los somalíes, todos votan porque están en el chollo. (...) Primero el dinero, luego el poder".

Al vicepresidente lo acompañarán Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio, quien trabajará como vicepresidente del grupo. A su vez, Stephen Miller, subjefe de gabinete para asuntos políticos, actuará como asesor principal.