Washington aprueba una ley para distribuir píldoras abortivas de su reserva estatal

Publicado por Diane Hernández 17 de marzo, 2026

El gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, promulgó una nueva legislación que permite distribuir las píldoras abortivas almacenadas por el estado, eliminando la obligación de venderlas al precio de adquisición.

La medida, correspondiente a la Ley del Senado 5917 de Washington, modifica el marco vigente para el acceso a medicamentos como la mifepristona, utilizados en abortos farmacológicos. Hasta ahora, el estado estaba obligado a vender estas píldoras al precio de compra más una tarifa adicional de cinco dólares por dosis.

Según informó The Seattle Times, la nueva ley elimina ese requisito y autoriza la distribución directa de los medicamentos. Además, establece que el Departamento de Correcciones deberá coordinarse con el Departamento de Salud para identificar a las personas que podrán acceder a estas píldoras.

Washington y su reserva ante posibles restricciones federales

La decisión se enmarca en el contexto posterior al fallo del Tribunal Supremo en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization (2022), que anuló el precedente de Roe v. Wade y llevó a varios estados a adoptar medidas para garantizar el acceso al aborto.

En 2023, bajo la administración del entonces gobernador Jay Inslee, Washington adquirió unas 30.000 dosis de mifepristona por un total de 1.275 millones de dólares, con el objetivo de crear una reserva ante posibles restricciones federales. Sin embargo, a comienzos de este año, el estado devolvió al fabricante esas 30.000 dosis tras su caducidad, mientras que un lote menor de misoprostol también vencido podría haber sido destruido.

De acuerdo con el mismo informe, la nueva legislación busca facilitar el uso de los lotes restantes antes de su vencimiento. Entre ellos se incluyen otras 17.600 dosis de mifepristona adquiridas en 2025, con fechas de caducidad previstas entre 2028 y 2029, y cuyo proveedor acordó reemplazar sin coste aquellas que no se utilicen a tiempo.