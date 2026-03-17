La junta directiva del Kennedy Center aprobó por unanimidad las reformas impulsadas por Trump

Publicado por Joaquín Núñez 16 de marzo, 2026

La junta directiva del Kennedy Center aprobó por unanimidad el cierre y las reformas impulsadas por Donald Trump. La junta también votó a favor de la designación de Matt Floca como director de operaciones y director ejecutivo del centro, sustituyendo a Richard Grenell.

A inicios de febrero, el presidente anunció el cierre por renovaciones del Kennedy Center, con el objetivo de convertir al teatro "en un bastión de las artes, la música y el entretenimiento de talla mundial, mucho mejor que nunca".

Sin embargo, todavía faltaba la aprobación final de la junta, que finalmente llegó de forma unánime en la tarde del lunes. "Se necesitan importantes obras de renovación para mantener las instalaciones en buen estado, y estas comenzarán justo después del 4 de julio", expresó en un comunicado Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del centro.

"Este proyecto transformará el centro en un destino de primer orden, a la altura del legado y el futuro de la nación: un lugar emblemático en el que todos los estadounidenses sean bienvenidos para disfrutar de la excelencia artística y del mejor entretenimiento", añadió.

Según explicó el presidente en sus redes sociales, la decisión fue consultada con "contratistas, expertos musicales, instituciones artísticas y otros asesores", quienes entendieron que, para garantizar un mejor resultado en menos tiempo, lo más razonable era un cierre.

A su vez, el republicano aseguró que el dinero para las reparaciones ya está listo. No está claro si se trata de nuevas donaciones privadas además de los 257 millones de dólares que se aprobaron en el 'Big Beautiful Bill' para "gastos necesarios para reparaciones importantes, restauración, mantenimiento atrasado y estructuras de seguridad" del histórico teatro.

En cuanto a la salida de Grenell, Trump anunció el cambio el pasado viernes trece de marzo. Sobre su sucesor, Matt Floca, es licenciado en gestión de la construcción por la Universidad Estatal de Luisiana y vive en el Distrito de Columbia con su familia. Previamente, estuvo a cargo de las operaciones de las instalaciones del Kennedy Center.