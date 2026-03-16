Una corte de apelaciones vuelve a autorizar las deportaciones a terceros países
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito, en una votación de 2 a 1, levantó el bloqueo a las llamadas deportaciones a terceros países que había sido impuesto por una corte inferior.
Una corte federal de apelaciones permitió este lunes a la Administración Trump reanudar temporalmente las deportaciones sumarias de inmigrantes indocumentados a países que no son los suyos.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito, en una votación de 2 a 1, levantó el bloqueo a las llamadas deportaciones a terceros países que había sido impuesto por una corte inferior.
En una breve resolución, reseñada por AFP, el tribunal de apelaciones suspende la decisión emitida el 25 de febrero por un juez federal de Boston, Brian Murphy.
El tribunal de apelaciones se pronuncia con carácter provisional y precisa que dictaminará sobre el fondo una vez que haya examinado los argumentos escritos de ambas partes y fijado una fecha de audiencia en las próximas semanas.
Política
Un juez bloquea las deportaciones rápidas a terceros países
Williams Perdomo
La fiscal general Pam Bondi celebró el fallo del tribunal de apelaciones, calificándolo de "victoria clave" para la agenda migratoria del presidente Donald Trump.
En su fallo, Murphy señaló que el Congreso ha establecido como política de Estados Unidos no deportar personas a países donde sus vidas corran peligro o puedan ser sometidas a tortura.
La política de deportación a terceros países
Según las autoridades estadounidenses, los ocho hombres —dos de Myanmar, dos de Cuba y uno de cada uno de los siguientes países: Vietnam, Laos, México y Sudán del Sur— eran delincuentes violentos convictos.
La Administración Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, ya que los países de origen de algunos de los que son objeto de expulsión a veces se niegan a aceptarlos.