Una corte de apelaciones vuelve a autorizar las deportaciones a terceros países

Publicado por Williams Perdomo 16 de marzo, 2026

Una corte federal de apelaciones permitió este lunes a la Administración Trump reanudar temporalmente las deportaciones sumarias de inmigrantes indocumentados a países que no son los suyos.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito, en una votación de 2 a 1, levantó el bloqueo a las llamadas deportaciones a terceros países que había sido impuesto por una corte inferior.

En una breve resolución, reseñada por AFP, el tribunal de apelaciones suspende la decisión emitida el 25 de febrero por un juez federal de Boston, Brian Murphy.

El tribunal de apelaciones se pronuncia con carácter provisional y precisa que dictaminará sobre el fondo una vez que haya examinado los argumentos escritos de ambas partes y fijado una fecha de audiencia en las próximas semanas.

La fiscal general Pam Bondi celebró el fallo del tribunal de apelaciones, calificándolo de "victoria clave" para la agenda migratoria del presidente Donald Trump.

En su fallo, Murphy señaló que el Congreso ha establecido como política de Estados Unidos no deportar personas a países donde sus vidas corran peligro o puedan ser sometidas a tortura.