Tulsi Gabbard defiende a Trump tras la renuncia de Kent, acusado de filtrar información
La directora nacional de inteligencia y jefa de Kent se expresó en las redes sociales, donde aseguró que el presidente Trump examinó la información de inteligencia y "concluyó que el régimen terrorista islamista de Irán representaba una amenaza inminente".
Tulsi Gabbard defendió a Donald Trump tras la renuncia de Joe Kent, director del Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo. La directora nacional de inteligencia y jefa de Kent se expresó en las redes sociales, donde aseguró que, luego de examinar toda la información de inteligencia reunida por sus equipos, "el presidente Trump concluyó que el régimen terrorista islamista de Irán representaba una amenaza inminente".
17 días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la 'Operación Furia Épica', Kent confirmó su renuncia mediante una dura carta publicada en su cuenta de X. En la misiva, cuestionó la decisión de ir a la guerra con Irán, argumentando que el régimen iraní "no representaba una amenaza inminente" para Estados Unidos. "No puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán", añadió.
En este contexto apareció Gabbard para respaldar al presidente Trump en la disputa: "La Oficina del Director de Inteligencia Nacional se encarga de ayudar a coordinar e integrar toda la información de inteligencia para proporcionar al presidente y comandante en jefe la mejor información disponible con la que fundamentar sus decisiones".
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Donald Trump was overwhelmingly elected by the American people to be our President and Commander in Chief. As our Commander in Chief, he is responsible for determining what is and is not an imminent threat, and whether or not to take action he deems necessary to protect the…— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) March 17, 2026
"Tras examinar detenidamente toda la información que tenía ante sí, el presidente Trump concluyó que el régimen terrorista islamista de Irán representaba una amenaza inminente y tomó medidas basadas en esa conclusión", añadió.
En cuanto a Trump, fue consultado al respecto cuando recibió al primer ministro de Irlanda en la Casa Blanca por el Día de San Patricio. "Siempre pensé que era un buen tipo, pero siempre pensé que era débil en materia de seguridad, muy débil en materia de seguridad", afirmó el republicano.
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Los problemas de Kent en la Administración Trump
Según informó Aishah Hasnie, corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, la figura de Kent venía siendo cuestionada hace meses dentro de la Administración Trump.
De acuerdo con la información provista por un alto funcionario de la Administración Trump al citado medio, Kent era "un conocido filtrador (de información) y que fue excluido de las sesiones informativas de inteligencia del presidente hace meses".
Además, la fuente señaló que el exfuncionario "no ha participado en absoluto en ninguna reunión o sesión informativa sobre Irán", cuestionando su carta de renuncia publicada en la mañana del martes.
El Washington Post: Kent se reunió con Gabbard y Vance el lunes
De acuerdo con John Hudson, quien cubre temas relacionados con seguridad nacional para el Washington Post, Kent se habría reunido el pasado lunes con Vance y Gabbard en la Casa Blanca. Incluso le habría entregado su carta de renuncia al vicepresidente.
Según le dijo un funcionario de la Casa Blanca, "el vicepresidente animó a Kent a hablar con el jefe de gabinete de la Casa Blanca y con el presidente antes de tomar cualquier decisión definitiva". Además, le recomendó ser "respetuoso con el presidente". No está claro si la reunión entre Trump y Kent finalmente sucedió.
¿Quién es Joe Kent?
Si bien derrotó a la republicana titular, Jaime Herrera Beutler, perdió en la elección general por un muy estrecho margen ante Marie Gluesenkamp Pérez. En efecto, terminó detrás por 3.000 votos entre más de 318.000 emitidos.
En 2024 volvió a desafiar a Pérez, pero volvió a caer en la elección general. Obtuvo el 48% de los votos contra el 51% de su rival demócrata. En sus dos carreras obtuvo el respaldo de Trump y de miembros del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes.
Kent es viudo de Shannon Kent, quien sirvió en la Marina y falleció durante el atentado de Manbij de 2019 durante la Guerra Civil Siria.
Ya como director del Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo, un organismo creado después del 11 de septiembre con el objetivo de recolectar y analizar información de múltiples fuentes sobre posibles amenazas terroristas contra los Estados Unidos, fue noticia por haber participado del famoso grupo de Signal que integraban Pete Hegseth, Mike Waltz y otros altos funcionarios.