Tulsi Gabbard defiende a Trump tras la renuncia de Kent, acusado de filtrar información

Publicado por Joaquín Núñez 17 de marzo, 2026

Tulsi Gabbard defendió a Donald Trump tras la renuncia de Joe Kent, director del Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo. La directora nacional de inteligencia y jefa de Kent se expresó en las redes sociales, donde aseguró que, luego de examinar toda la información de inteligencia reunida por sus equipos, "el presidente Trump concluyó que el régimen terrorista islamista de Irán representaba una amenaza inminente".

17 días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la 'Operación Furia Épica', Kent confirmó su renuncia mediante una dura carta publicada en su cuenta de X. En la misiva, cuestionó la decisión de ir a la guerra con Irán, argumentando que el régimen iraní "no representaba una amenaza inminente" para Estados Unidos. "No puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán", añadió.

En este contexto apareció Gabbard para respaldar al presidente Trump en la disputa: "La Oficina del Director de Inteligencia Nacional se encarga de ayudar a coordinar e integrar toda la información de inteligencia para proporcionar al presidente y comandante en jefe la mejor información disponible con la que fundamentar sus decisiones".

"Tras examinar detenidamente toda la información que tenía ante sí, el presidente Trump concluyó que el régimen terrorista islamista de Irán representaba una amenaza inminente y tomó medidas basadas en esa conclusión", añadió.

En cuanto a Trump, fue consultado al respecto cuando recibió al primer ministro de Irlanda en la Casa Blanca por el Día de San Patricio. "Siempre pensé que era un buen tipo, pero siempre pensé que era débil en materia de seguridad, muy débil en materia de seguridad", afirmó el republicano.

Los problemas de Kent en la Administración Trump

Según informó Aishah Hasnie, corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, la figura de Kent venía siendo cuestionada hace meses dentro de la Administración Trump.

De acuerdo con la información provista por un alto funcionario de la Administración Trump al citado medio, Kent era "un conocido filtrador (de información) y que fue excluido de las sesiones informativas de inteligencia del presidente hace meses".

Además, la fuente señaló que el exfuncionario "no ha participado en absoluto en ninguna reunión o sesión informativa sobre Irán", cuestionando su carta de renuncia publicada en la mañana del martes.

El Washington Post: Kent se reunió con Gabbard y Vance el lunes

De acuerdo con John Hudson, quien cubre temas relacionados con seguridad nacional para el Washington Post, Kent se habría reunido el pasado lunes con Vance y Gabbard en la Casa Blanca. Incluso le habría entregado su carta de renuncia al vicepresidente.

Según le dijo un funcionario de la Casa Blanca, "el vicepresidente animó a Kent a hablar con el jefe de gabinete de la Casa Blanca y con el presidente antes de tomar cualquier decisión definitiva". Además, le recomendó ser "respetuoso con el presidente". No está claro si la reunión entre Trump y Kent finalmente sucedió.